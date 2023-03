ABD'de orta ölçekli bankalardan tüm mevduatlara 2 yıllık sigorta talebi

© AA ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bank'ın 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldığını duyurdu. ABD basınında yer alan haberlerde, JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin First Republic Bank'ı kurtarma çabasına katılan 11 büyük bankanın arasında yer aldığı aktarıldı. Fotoğrafta First Republic Bank'ın binası görülüyor. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )