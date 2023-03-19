Arama kurtarma köpeği Tabu ayağındaki yaraya rağmen depremzedelere ulaşmaya çalıştı

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Köpek eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Serdar Küçük de bölgede herkesin fedakarca çalıştığını vurgulayarak, "Köpeğimiz tepki verip enkazdan canlı kurtarınca çok mutlu olduk. Bu duygu tarif edilemez. Birbirimize, köpeğimize sarıldık. Biz onlarla bir takımız. Onunla gurur duyuyoruz. Köpeğimiz bizim can dostumuz, çalışma arkadaşımız" diye konuştu.