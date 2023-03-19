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Arama kurtarma köpeği Tabu ayağındaki yaraya rağmen depremzedelere ulaşmaya çalıştı
Arama kurtarma köpeği Tabu ayağındaki yaraya rağmen depremzedelere ulaşmaya çalıştı
Karaman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan arama kurtarma köpeği 'Tabu', ayağından yaralanmasına rağmen depremin etkilediği Adıyaman'da 3 kişinin... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T12:38+0300
2023-03-19T12:38+0300
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fotoğraf
köpek
arama kurtarma
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фото, fotoğraf, köpek, arama kurtarma, depremzede
фото, fotoğraf, köpek, arama kurtarma, depremzede

Arama kurtarma köpeği Tabu ayağındaki yaraya rağmen depremzedelere ulaşmaya çalıştı

12:38 19.03.2023
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Karaman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan arama kurtarma köpeği 'Tabu', ayağından yaralanmasına rağmen depremin etkilediği Adıyaman'da 3 kişinin kurtarılmasını sağladı.
© AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgeye götürülen Tabu, Adıyaman'da yerini belirlediği 3 kişinin depremden 177, 207 ve 211 saat sonra sağ olarak çıkarılmalarına yardımcı oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat&#x27;taki depremlerin ardından bölgeye götürülen Tabu, Adıyaman&#x27;da yerini belirlediği 3 kişinin depremden 177, 207 ve 211 saat sonra sağ olarak çıkarılmalarına yardımcı oldu. - Sputnik Türkiye
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© AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgeye götürülen Tabu, Adıyaman'da yerini belirlediği 3 kişinin depremden 177, 207 ve 211 saat sonra sağ olarak çıkarılmalarına yardımcı oldu.

© AA

Karaman İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Köpek Eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Cüneyt Acar, depremin hemen ardından kendilerine görev emri geldiğini, eğitmen arkadaşı Serdar Küçük ve Tabu ile Diyarbakır'a gittiklerini söyledi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Köpek Eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Cüneyt Acar, depremin hemen ardından kendilerine görev emri geldiğini, eğitmen arkadaşı Serdar Küçük ve Tabu ile Diyarbakır&#x27;a gittiklerini söyledi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Karaman İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Köpek Eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Cüneyt Acar, depremin hemen ardından kendilerine görev emri geldiğini, eğitmen arkadaşı Serdar Küçük ve Tabu ile Diyarbakır'a gittiklerini söyledi.

© AA

Burada iki gün görev yaptıklarını aktaran Acar, "Köpeğimizin enkazda ayağı kesildi. Yaralanınca ayağına 5 dikiş atıldı. Yaralı olmasına rağmen çalışmalarımız devam etti. Sonrasında Adıyaman'a görevlendirildik. Yorulmadan enkazda canlı tespit etmeye çalıştık" dedi.

Burada iki gün görev yaptıklarını aktaran Acar, &quot;Köpeğimizin enkazda ayağı kesildi. Yaralanınca ayağına 5 dikiş atıldı. Yaralı olmasına rağmen çalışmalarımız devam etti. Sonrasında Adıyaman&#x27;a görevlendirildik. Yorulmadan enkazda canlı tespit etmeye çalıştık&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Burada iki gün görev yaptıklarını aktaran Acar, "Köpeğimizin enkazda ayağı kesildi. Yaralanınca ayağına 5 dikiş atıldı. Yaralı olmasına rağmen çalışmalarımız devam etti. Sonrasında Adıyaman'a görevlendirildik. Yorulmadan enkazda canlı tespit etmeye çalıştık" dedi.

© AA

Acar, depremin 177. saatinde Tabu'nun tepki verdiği alandan 7 yaşındaki çocuğun canlı çıkarıldığını belirterek, "Köpeğimizin yine tepki vermesi üzerine depremin 207. saatinde 11 yaşındaki çocuk, 211. saatinde 72 yaşındaki kadın sağ olarak çıkarıldı. Köpeğimiz tepki verince çok heyecanlanıyoruz. Vatandaşlarımız canlı olarak çıkarılınca çok sevindik. Mutluluğumuzu köpeğimize sarılarak gösteriyoruz" ifadesini kullandı.

Acar, depremin 177. saatinde Tabu&#x27;nun tepki verdiği alandan 7 yaşındaki çocuğun canlı çıkarıldığını belirterek, &quot;Köpeğimizin yine tepki vermesi üzerine depremin 207. saatinde 11 yaşındaki çocuk, 211. saatinde 72 yaşındaki kadın sağ olarak çıkarıldı. Köpeğimiz tepki verince çok heyecanlanıyoruz. Vatandaşlarımız canlı olarak çıkarılınca çok sevindik. Mutluluğumuzu köpeğimize sarılarak gösteriyoruz&quot; ifadesini kullandı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Acar, depremin 177. saatinde Tabu'nun tepki verdiği alandan 7 yaşındaki çocuğun canlı çıkarıldığını belirterek, "Köpeğimizin yine tepki vermesi üzerine depremin 207. saatinde 11 yaşındaki çocuk, 211. saatinde 72 yaşındaki kadın sağ olarak çıkarıldı. Köpeğimiz tepki verince çok heyecanlanıyoruz. Vatandaşlarımız canlı olarak çıkarılınca çok sevindik. Mutluluğumuzu köpeğimize sarılarak gösteriyoruz" ifadesini kullandı.

© AA

Köpek eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Serdar Küçük de bölgede herkesin fedakarca çalıştığını vurgulayarak, "Köpeğimiz tepki verip enkazdan canlı kurtarınca çok mutlu olduk. Bu duygu tarif edilemez. Birbirimize, köpeğimize sarıldık. Biz onlarla bir takımız. Onunla gurur duyuyoruz. Köpeğimiz bizim can dostumuz, çalışma arkadaşımız" diye konuştu.

Köpek eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Serdar Küçük de bölgede herkesin fedakarca çalıştığını vurgulayarak, &quot;Köpeğimiz tepki verip enkazdan canlı kurtarınca çok mutlu olduk. Bu duygu tarif edilemez. Birbirimize, köpeğimize sarıldık. Biz onlarla bir takımız. Onunla gurur duyuyoruz. Köpeğimiz bizim can dostumuz, çalışma arkadaşımız&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

Köpek eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Serdar Küçük de bölgede herkesin fedakarca çalıştığını vurgulayarak, "Köpeğimiz tepki verip enkazdan canlı kurtarınca çok mutlu olduk. Bu duygu tarif edilemez. Birbirimize, köpeğimize sarıldık. Biz onlarla bir takımız. Onunla gurur duyuyoruz. Köpeğimiz bizim can dostumuz, çalışma arkadaşımız" diye konuştu.

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