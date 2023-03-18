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https://sputniknews.com.tr/20230318/zaporojye-bolge-idaresi-rus-birlikleri-yabanci-parali-askerlerin-ana-ussunu-vurdu-1068436759.html
Zaporojye Bölge İdaresi: Rus birlikleri, yabancı paralı askerlerin ana üssünü vurdu
Zaporojye Bölge İdaresi: Rus birlikleri, yabancı paralı askerlerin ana üssünü vurdu
Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Rogov, Rus birliklerinin Zaporojye’deki yabancı paralı askerlerin ana üssüne düzenlediği saldırıda onlarca militanı etkisiz... 18.03.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
zaporojye
yabancı asker
paralı asker
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Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rus birliklerinin Zaporojye’deki yabancı paralı askerlerin ana üssüne düzenlediği saldırıda onlarca militanı etkisiz hale getirdiğini belirtti.Rogov, “Bu sabah erken saatlerde (04:15), yabancı paralı askerlerin üs olarak kullandığı Zaporojye kentine bağlı Velikiy Luh yerleşimindeki ‘Rönesans’ elit konut kompleksi alanındaki ‘Monica Bellucci’ restoran tesislerine saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda burada bulunan onlarca yabancı paralı militan ve eğitmen öldürüldü” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230311/zaporojye-bolge-idaresi-kiev-artyomovska-ek-gucler-sevkediyor-1068122885.html
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rusya, zaporojye, yabancı asker, paralı asker
rusya, zaporojye, yabancı asker, paralı asker

Zaporojye Bölge İdaresi: Rus birlikleri, yabancı paralı askerlerin ana üssünü vurdu

16:52 18.03.2023
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinZaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları
Zaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
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Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Rogov, Rus birliklerinin Zaporojye’deki yabancı paralı askerlerin ana üssüne düzenlediği saldırıda onlarca militanı etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rus birliklerinin Zaporojye’deki yabancı paralı askerlerin ana üssüne düzenlediği saldırıda onlarca militanı etkisiz hale getirdiğini belirtti.
Rogov, “Bu sabah erken saatlerde (04:15), yabancı paralı askerlerin üs olarak kullandığı Zaporojye kentine bağlı Velikiy Luh yerleşimindeki ‘Rönesans’ elit konut kompleksi alanındaki ‘Monica Bellucci’ restoran tesislerine saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda burada bulunan onlarca yabancı paralı militan ve eğitmen öldürüldü” ifadelerini kullandı.
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