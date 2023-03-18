https://sputniknews.com.tr/20230318/yunanistanda-tren-kazasi-tartismalari-suruyor-personelin-egitimsiz-oldugu-tespit-edildi-1068420079.html

Yunanistan'da tren kazası tartışmaları sürüyor: Personelin eğitimsiz olduğu tespit edildi

Yunanistan'da tren kazası tartışmaları sürüyor: Personelin eğitimsiz olduğu tespit edildi

Yunanistan'ın demiryolu gözetim örgütü, geçen ay gerçekleşen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında, görevli personel arasında ciddi düzeyde yetersiz... 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T00:18+0300

2023-03-18T00:18+0300

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Demiryolları Düzenleme Kurumu (RAS) tarafından yapılan açıklamada, yakın zamanda işe alınan istasyon müdürlerinin gerekli temel eğitimi tamamladıklarına dair 'kanıt eksikliği' olduğu ve bunun kamu güvenliği açısından 'acil ve ciddi bir tehdit oluşturduğu' vurgulandı:"Yunanistan Demiryolları Kurumu (OSE) tarafından kritik güvenlik görevlerini yürüten personele verilen eğitim eksikti ve bu nedenle yetersizdi." İki trenin çarpışmasından üç gün sonra, 3 Mart'ta başlatılan soruşturmada, OSE'ye bir açıklama yapması için beş gün süre verildi ve tam eğitimden yoksun personelin açığa alınması istendi. OSE ise, kaza gecesi nöbetçi istasyon şefi yanlışlıkla yolcu ve yük trenlerinin birkaç kilometre boyunca aynı hat üzerinde ilerlemesine izin verdiğini itiraf etti. Kazanın ardından yargılanmalarına başlanan 4 demiryolu görevlisi, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya. Yunanistan'daki demiryolları sendikası ise, on yıllık kesintilere rağmen tren ağının yetersiz finanse edildiğini ve personel sayısının yetersiz ve kazalara eğilimli olduğunu iddia ederek uzun süredir mevcut sorunlar hakkında uyarılarda bulunuyordu. Sendikalar, bir zamanlar çalışır durumda olan güvenlik sistemlerinin de, 2.552 kilometrelik ağdaki yoğun 'vandalizm ve yağmalamalar' nedeniyle kullanılmaz hale geldiğini söyledi.Yetkililer ise, bakımın 'altyapı sözleşmelerindeki bürokratik ve yasal gecikmelerden de kaynaklandığını' söyledi. Yunanistan hükümeti, ülkenin uzun yıllardır süren borç krizi nedeniyle, demiryolu hizmetlerini 2017'de İtalya'nın devlete ait Ferrovie Dello Stato Italiane'ye (FS) -mülkiyetini elinde tutarak- satmıştı. Yunanistan'daki İtalyanlara ait hizmet operatörü Hellenic Train ise, ağ bakımından OSE'nin sorumlu olduğunu açıkladı.

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yunanistan, tren, hızlı tren, tren kazası