https://sputniknews.com.tr/20230318/ysk-oy-kullanilacak-gumruk-kapilarini-belirledi-1068441947.html

YSK, oy kullanılacak gümrük kapılarını belirledi

YSK, oy kullanılacak gümrük kapılarını belirledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy kullanılacak gümrük kapılarını açıkladı. YSK'dan yapılan açıklamada, "Gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan 2023 Perşembe... 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T22:35+0300

2023-03-18T22:35+0300

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türkiye

yüksek seçim kurulu

yüksek seçim kurulu (ysk)

gümrük

seçim

seçmen

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için oy kullanılacak gümrük kapılarını belirledi.YSK'nin Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanılacak gümrük kapılarına ilişkin kararı yayımlandı.Karara göre, gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 08.00'de başlayacak ve 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 08.00'de başlaması, 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitmesi kararlaştırıldı.Bu kapsamda yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabileceği gümrük kapıları şöyle:Öte yandan, oy verme işlemlerinde görev almak üzere bazı ilçelerde geçici gümrük kapısı seçim kurulları da oluşturulacak.Her bir geçici gümrük kapısı seçim kurulu; kendilerine bağlı olarak üçer adet sandık kurulu oluşturacak, ancak lüzum gördüğü takdirde sandık kurulu adedini artırmaya veya azaltmaya, oy verme saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerini (sekiz saatlik dilimler halinde) belirlemeye yetkili olacak.Geçici gümrük kapısı seçim kurullarının kurulma işlemleri 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar tamamlanacak. Oluşuma ilişkin imzalı tutanak ve yemin metninin bir sureti YSK'ye gönderilecek. Kararda ayrıca sandık kurullarının da 12 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar kurulması işlemlerinin tamamlanması gerekecek.

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yüksek seçim kurulu, yüksek seçim kurulu (ysk), gümrük, seçim, seçmen