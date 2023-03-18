Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230318/turkan-elci-chpye-katildi-rozeti-kilicdaroglu-takti-1068421939.html
Türkan Elçi CHP’ye katıldı: Rozeti Kılıçdaroğlu taktı
Türkan Elçi CHP’ye katıldı: Rozeti Kılıçdaroğlu taktı
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye katılan Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Türkan... 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T01:19+0300
2023-03-18T01:30+0300
türkiye
tahir elçi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
millet ittifakı
türkan elçi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/12/1068421551_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8f418355d460475dbc42939dcc984d37.jpg
Öldürülen Diyarbakır baro başkanı Tahir Elçi’nin eşi ve Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Türkan Elçi, CHP'ye katıldı.CHP'den yapılan yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile görüştü.Kılıçdaroğlu görüşmede CHP'ye katılan Türkan Elçi'ye parti rozetini taktı.Görüşmeye, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargucı da katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221123/tahir-elci-davasi-temmuz-2023e-ertelendi--1063764567.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/12/1068421551_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_03565d195a119210a3ccbb1d1a413dd3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tahir elçi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı, türkan elçi
tahir elçi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı, türkan elçi

Türkan Elçi CHP’ye katıldı: Rozeti Kılıçdaroğlu taktı

01:19 18.03.2023 (güncellendi: 01:30 18.03.2023)
© CHPCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© CHP
Abone olTelegram
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye katılan Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Türkan Elçi'ye rozet taktı.
Öldürülen Diyarbakır baro başkanı Tahir Elçi’nin eşi ve Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Türkan Elçi, CHP'ye katıldı.
CHP'den yapılan yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile görüştü.
© CHPCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü. - Sputnik Türkiye
1/2
© CHP
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.
© CHPCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü. - Sputnik Türkiye
2/2
© CHP
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.
1/2
© CHP
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.
2/2
© CHP
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.
Kılıçdaroğlu görüşmede CHP'ye katılan Türkan Elçi'ye parti rozetini taktı.
Görüşmeye, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargucı da katıldı.
Tahir Elçi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
TÜRKİYE
Tahir Elçi davası Temmuz 2023'e ertelendi
23 Kasım 2022, 19:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала