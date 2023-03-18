https://sputniknews.com.tr/20230318/turkan-elci-chpye-katildi-rozeti-kilicdaroglu-takti-1068421939.html

Türkan Elçi CHP’ye katıldı: Rozeti Kılıçdaroğlu taktı

Türkan Elçi CHP’ye katıldı: Rozeti Kılıçdaroğlu taktı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye katılan Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Türkan... 18.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

tahir elçi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

millet ittifakı

türkan elçi

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Öldürülen Diyarbakır baro başkanı Tahir Elçi’nin eşi ve Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Türkan Elçi, CHP'ye katıldı.CHP'den yapılan yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile görüştü.Kılıçdaroğlu görüşmede CHP'ye katılan Türkan Elçi'ye parti rozetini taktı.Görüşmeye, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargucı da katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221123/tahir-elci-davasi-temmuz-2023e-ertelendi--1063764567.html

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tahir elçi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı, türkan elçi