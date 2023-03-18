Türkan Elçi CHP’ye katıldı: Rozeti Kılıçdaroğlu taktı
01:19 18.03.2023 (güncellendi: 01:30 18.03.2023)
© CHPCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.
© CHP
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye katılan Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Türkan Elçi'ye rozet taktı.
Öldürülen Diyarbakır baro başkanı Tahir Elçi’nin eşi ve Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Türkan Elçi, CHP'ye katıldı.
CHP'den yapılan yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile görüştü.
© CHPCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.
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© CHP
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.
© CHPCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.
2/2
© CHP
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.
1/2
© CHP
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.
2/2
© CHP
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.
Kılıçdaroğlu görüşmede CHP'ye katılan Türkan Elçi'ye parti rozetini taktı.
Görüşmeye, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargucı da katıldı.
23 Kasım 2022, 19:25