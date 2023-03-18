Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Ankara’da tamamlandı
13:20 18.03.2023 (güncellendi: 13:24 18.03.2023)
© AATürk Devletleri Teşkilatı Zirvesi
© AA
Ankara’da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi tamamlandı. Zirvenin bildirisi 5 dilde yayınlandı. Birlik, beraberlik vurgusunun yapıldığı bildiride 10’uncu zirvenin Kazakistan’da yapılacağı duyuruldu. Türk Yatırım Fonu kurucu anlaşması imzalandı.
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, Ankara’da olağanüstü olarak yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan zirve tamamlandı.
Zirveye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk kez gözlemci üye olarak katıldı. KKTC’nin tanınmasının vurgulandığı toplantının ardından bildiri yayınlandı. Bildiri Azerbaycan Türkçesi, Kazakça, Kırgızca, Türkçe ve Özbekçe olarak imzalandı:
"Bölgesel ve küresel gelişmeleri de tüm yönleriyle değerlendirdik. Üye ve gözlemci devletler olarak, Teşkilatımızın güçlenmesinin, coğrafyamızın güvenliğine ve istikrarına önemli katkılar sağladığı noktasında hem fikiriz."
Birlik, beraberlik vurgusunun yapıldığı bildiride 10’uncu zirvenin Kazakistan’da yapılacağı duyuruldu:
"Bir sonraki Dönem Başkanı Kazakistan'ın ev sahipliğinde, Türk dünyamızın manevi başkentlerinden Türkistan şehrinde düzenlenecek müteakip Zirvemizin hazırlıklarını da ele aldık."
Zirve kapsamında TDT, Türk Yatırım Fonu kurucu anlaşması da imzaladı:
"Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması'nın imzalanması, zirvemizin somut kazanımlarından biri olmuştur. Fon sayesinde, KOBİ'lere, kalkınma projelerine, ulaştırma ve lojistik zincirlerine, altyapı projelerine, tarım ve turizm alanlarındaki yatırımlara ve yenilenebilir enerji çalışmalarına destek sağlanacaktır."
Zirvede bel kemiğini TANAP'ın oluşturduğu Güney Gaz Koridoru sayesinde Türk devletlerinin, Avrupa'nın enerji güvenliğinde anahtar konuma geldiği de vurgulandı:
"Türk Devletleri Teşkilatı olarak, bölgesel ulaştırma ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi yanında, enerji güvenliğinin sağlanmasında da stratejik rol üstleneceğimize inanıyoruz. Doğu-Batı arasındaki ticarette ortak çabalarımızla hayata geçirdiğimiz Orta Koridor, artık güvenilir bir alternatif sunuyor. Önümüzdeki dönemde bu tür stratejik projelerin sayısı daha da artacaktır."
Türk devletleri, afetler ve etkileriyle mücadele konularında atılabilecek adımları da ele aldı.:
"İlgili kurumlarımız arasında işbirliğinin ileri seviyeye taşınmasını ve müteakip Zirve'ye kadar Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizmasının tesisini kararlaştırdık."
Zirvede Türk dünyasında daha dirençli, sürdürülebilir ve yeşil kalkınmanın önemine ilişkin mesaj da verildi. Akıllı şehirlerin kamu mallarının yeniden canlandırılmasında özel rolü olduğu belirtildi.
Liderlerden açıklamalar
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: “Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde büyük ve onurlu bir yol kat etti, dünyada güç merkezine dönüştü. Türk dünyasının güçlenmesinde de büyük hizmetleri olan değerli kardeşimin daha uzun yıllar büyük katkıları olacağına eminim.”
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: “Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde büyük ve onurlu bir yol kat etti, dünyada güç merkezine dönüştü. Türk dünyasının güçlenmesinde de büyük hizmetleri olan değerli kardeşimin daha uzun yıllar büyük katkıları olacağına eminim.” pic.twitter.com/1wHeHgwmGb— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 18, 2023
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev: “Türkiye’nin bugünkü başarılarında, kazanımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emsalsiz katkıları var. Tüm kardeş halklarımız adına Türk halkına seçimlerde aday olan kardeşimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz.”
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev: “Türkiye uluslararası arenada güçlü, etkili, saygın bir devlet haline geldi. Bunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok büyük emeği var. Kendisine seçimlerde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Türk halkı size gerekli desteği verecektir.”
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov: “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçimlerde başarılar diliyorum. Kendisinin liderliğinde gerçekleştirilen reformlar Türk halkını kalkınmaya ve refaha taşıyacağına inanıyorum.”
Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov: “Hürmetli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, bölgede ve dünyada barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlama konusunda büyük çalışmalar gerçekleştiriyor. Kendisini barış alanında Nobel ödülüne aday gösteriyoruz.”
Macaristan Başbakanı Viktor Orban: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği altında Türkiye’de büyük ve harika gelişmeleri gerçekleşti; yeniden inşa sürecinin de başarılı olacağına eminiz. Rusya-Ukrayna arasında başarılı bir müzakere yürüten tek kişi o. Başkan Erdoğan’a müteşekkiriz.”
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “BM 77. Genel Kurulunda ‘KKTC’nin resmi olarak tanınması ve Kıbrıs halkına uygulanan izolasyonun kaldırılması’ için dünya devletlerine çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kıbrıs davasına destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.”