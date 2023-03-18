https://sputniknews.com.tr/20230318/turk-devletleri-teskilati-zirvesi-ankarada-tamamlandi-1068430711.html

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Ankara’da tamamlandı

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Ankara’da tamamlandı

Ankara’da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi tamamlandı. Zirvenin bildirisi 5 dilde yayınlandı. Birlik, beraberlik vurgusunun yapıldığı... 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T13:20+0300

2023-03-18T13:20+0300

2023-03-18T13:24+0300

türkiye

türk devletleri teşkilatı

ankara

zirve

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Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, Ankara’da olağanüstü olarak yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan zirve tamamlandı.Zirveye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk kez gözlemci üye olarak katıldı. KKTC’nin tanınmasının vurgulandığı toplantının ardından bildiri yayınlandı. Bildiri Azerbaycan Türkçesi, Kazakça, Kırgızca, Türkçe ve Özbekçe olarak imzalandı:Birlik, beraberlik vurgusunun yapıldığı bildiride 10’uncu zirvenin Kazakistan’da yapılacağı duyuruldu:Zirve kapsamında TDT, Türk Yatırım Fonu kurucu anlaşması da imzaladı:Zirvede bel kemiğini TANAP'ın oluşturduğu Güney Gaz Koridoru sayesinde Türk devletlerinin, Avrupa'nın enerji güvenliğinde anahtar konuma geldiği de vurgulandı:Türk devletleri, afetler ve etkileriyle mücadele konularında atılabilecek adımları da ele aldı.:Zirvede Türk dünyasında daha dirençli, sürdürülebilir ve yeşil kalkınmanın önemine ilişkin mesaj da verildi. Akıllı şehirlerin kamu mallarının yeniden canlandırılmasında özel rolü olduğu belirtildi.Liderlerden açıklamalarAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: “Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde büyük ve onurlu bir yol kat etti, dünyada güç merkezine dönüştü. Türk dünyasının güçlenmesinde de büyük hizmetleri olan değerli kardeşimin daha uzun yıllar büyük katkıları olacağına eminim.”Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev: “Türkiye’nin bugünkü başarılarında, kazanımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emsalsiz katkıları var. Tüm kardeş halklarımız adına Türk halkına seçimlerde aday olan kardeşimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz.”Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev: “Türkiye uluslararası arenada güçlü, etkili, saygın bir devlet haline geldi. Bunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok büyük emeği var. Kendisine seçimlerde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Türk halkı size gerekli desteği verecektir.”Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov: “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçimlerde başarılar diliyorum. Kendisinin liderliğinde gerçekleştirilen reformlar Türk halkını kalkınmaya ve refaha taşıyacağına inanıyorum.”Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov: “Hürmetli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, bölgede ve dünyada barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlama konusunda büyük çalışmalar gerçekleştiriyor. Kendisini barış alanında Nobel ödülüne aday gösteriyoruz.”Macaristan Başbakanı Viktor Orban: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği altında Türkiye’de büyük ve harika gelişmeleri gerçekleşti; yeniden inşa sürecinin de başarılı olacağına eminiz. Rusya-Ukrayna arasında başarılı bir müzakere yürüten tek kişi o. Başkan Erdoğan’a müteşekkiriz.”Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “BM 77. Genel Kurulunda ‘KKTC’nin resmi olarak tanınması ve Kıbrıs halkına uygulanan izolasyonun kaldırılması’ için dünya devletlerine çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kıbrıs davasına destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.”

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