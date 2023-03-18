https://sputniknews.com.tr/20230318/trump-gozaltina-alinacagim-1068439891.html

Trump: Gözaltına alınacağım

Trump: Gözaltına alınacağım

Eski ABD Başkanı Donald Trump kendi sosyal medya platformundaki açıklamasında 'sus payı ödemesi' olarak bilinen soruşturma kapsamında Salı günü gözaltına... 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T19:15+0300

2023-03-18T19:15+0300

2023-03-18T19:15+0300

dünya

donald trump

tutuklama

gözaltı

abd

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Trump, cumartesi günü erken saatlerde sosyal medya platformu Truth Sosyal üzerinden yaptığı paylaşımda, Manhattan bölge savcılığından gelen bilgilerin Salı günü gözaltına alınacağını gösterdiğini söyledi.Trump takipçilerini protestoya çağırdı. Trump açıklamasında "Protesto edin ve ülkenizi geri alın" dedi.Bloomberg'ün haberine göre, New York'taki kolluk kuvvetleri Trump'ın suçlanabileceği ihtimaline karşı güvenlik hazırlıkları yapıyor.Eski başkanın suçlanıp suçlanmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama veya zaman dilimi ise şimdilik kamuoyuna açıklanmadı. Bölge savcılığı medyanın konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle anlaşmanın geçersiz olduğunu savunmuştu.Cohen, Trump şirketleri tarafından daha sonra kendisine ikramiyelerle birlikte yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını savunmuştu.Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlamalarından Aralık 2018'de gözaltına alınan Cohen, mahkemede 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishaneye gönderilmişti.O yıllarda federal savcılar Trump'a yönelik herhangi bir inceleme başlatılmasına gerek duymazken, Manhattan bölge savcılığı "sus payı ödemesi" olarak bilinen soruşturma dosyasını başlatmıştı.

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donald trump, tutuklama, gözaltı, abd