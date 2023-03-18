https://sputniknews.com.tr/20230318/saglik-bakani-koca-sebeke-suyu-yapilacak-yeni-aciklamaya-kadar-icme-suyu-olarak-kullanilmamalidir-1068434810.html
Sağlık Bakanı Koca: Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır
Sağlık Bakanı Koca: Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da, şebeke suyu, bir süreliğine sadece... 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T15:29+0300
2023-03-18T15:29+0300
2023-03-18T15:33+0300
türkiye
şanlıurfa
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandığını ancak yeni bir açıklamaya kadar şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:"Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da, şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır"
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şanlıurfa, fahrettin koca
şanlıurfa, fahrettin koca
Sağlık Bakanı Koca: Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır
15:29 18.03.2023 (güncellendi: 15:33 18.03.2023) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da, şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandığını ancak yeni bir açıklamaya kadar şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da, şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır"