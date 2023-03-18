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Sağlık Bakanı Koca: Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır
Sağlık Bakanı Koca: Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da, şebeke suyu, bir süreliğine sadece... 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T15:29+0300
2023-03-18T15:33+0300
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şanlıurfa
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandığını ancak yeni bir açıklamaya kadar şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:"Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da, şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır"
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şanlıurfa, fahrettin koca

Sağlık Bakanı Koca: Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır

15:29 18.03.2023 (güncellendi: 15:33 18.03.2023)
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da, şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandığını ancak yeni bir açıklamaya kadar şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da, şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır"
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