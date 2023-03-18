https://sputniknews.com.tr/20230318/saglik-bakani-koca-sebeke-suyu-yapilacak-yeni-aciklamaya-kadar-icme-suyu-olarak-kullanilmamalidir-1068434810.html

Sağlık Bakanı Koca: Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır

Sağlık Bakanı Koca: Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da, şebeke suyu, bir süreliğine sadece... 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T15:29+0300

2023-03-18T15:29+0300

2023-03-18T15:33+0300

türkiye

şanlıurfa

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandığını ancak yeni bir açıklamaya kadar şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:"Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da, şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır"

türkiye

şanlıurfa

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