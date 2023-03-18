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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230318/rusya-disisleri-zelenskiynin-baris-formulunun-barisla-bir-ilgisi-yok-1068435867.html
Rusya Dışişleri: Zelenskiy'nin 'barış formülünün' barışla bir ilgisi yok
Rusya Dışişleri: Zelenskiy'nin 'barış formülünün' barışla bir ilgisi yok
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Zelinskiy'nin 'barış formülünü' Rusya'ya karşı gerçeklerden kopuk bir dizi ültimatom olarak nitelendirdi. 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T16:30+0300
2023-03-18T16:30+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
vladimir zelenskiy
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ‘barış formülünün’ barışla hiçbir ilgisinin olmadığı, Rusya'ya yönelik gerçeklikten kopuk bir dizi ültimatom talebi olduğu belirtildi.Rusya’nın krizin çözümü için Batı ve Ukrayna'dan gelecek ciddi tekliflere açık olduğunu defalarca dile getirdiği ancak ültimatom dilinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.Açıklamada ayrıca, Kiev'deki yetkililerin herhangi bir uluslararası konu hakkındaki görüşlerinin, Ukrayna'nın egemenliğini ABD'den koruması halinde bir bir değere sahip olacağı kaydedildi.
rusya
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rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy
rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy

Rusya Dışişleri: Zelenskiy'nin 'barış formülünün' barışla bir ilgisi yok

16:30 18.03.2023
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Zelinskiy'nin 'barış formülünü' Rusya'ya karşı gerçeklerden kopuk bir dizi ültimatom olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ‘barış formülünün’ barışla hiçbir ilgisinin olmadığı, Rusya'ya yönelik gerçeklikten kopuk bir dizi ültimatom talebi olduğu belirtildi.
Rusya’nın krizin çözümü için Batı ve Ukrayna'dan gelecek ciddi tekliflere açık olduğunu defalarca dile getirdiği ancak ültimatom dilinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, Kiev'deki yetkililerin herhangi bir uluslararası konu hakkındaki görüşlerinin, Ukrayna'nın egemenliğini ABD'den koruması halinde bir bir değere sahip olacağı kaydedildi.
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