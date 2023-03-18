https://sputniknews.com.tr/20230318/rusya-disisleri-zelenskiynin-baris-formulunun-barisla-bir-ilgisi-yok-1068435867.html

Rusya Dışişleri: Zelenskiy'nin 'barış formülünün' barışla bir ilgisi yok

Rusya Dışişleri: Zelenskiy'nin 'barış formülünün' barışla bir ilgisi yok

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Zelinskiy'nin 'barış formülünü' Rusya'ya karşı gerçeklerden kopuk bir dizi ültimatom olarak nitelendirdi. 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T16:30+0300

2023-03-18T16:30+0300

2023-03-18T16:30+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

vladimir zelenskiy

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ‘barış formülünün’ barışla hiçbir ilgisinin olmadığı, Rusya'ya yönelik gerçeklikten kopuk bir dizi ültimatom talebi olduğu belirtildi.Rusya’nın krizin çözümü için Batı ve Ukrayna'dan gelecek ciddi tekliflere açık olduğunu defalarca dile getirdiği ancak ültimatom dilinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.Açıklamada ayrıca, Kiev'deki yetkililerin herhangi bir uluslararası konu hakkındaki görüşlerinin, Ukrayna'nın egemenliğini ABD'den koruması halinde bir bir değere sahip olacağı kaydedildi.

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rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy