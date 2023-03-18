Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230318/ramazanda-kirmizi-ete-zam-gelecek-mi-turkiye-kasaplar-federasyonundan-aciklama-geldi-1068428654.html
Ramazanda kırmızı ete zam gelecek mi?: Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan açıklama geldi
Ramazanda kırmızı ete zam gelecek mi?: Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan açıklama geldi
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, ramazanda yeterince kırmızı etin olacağını belirtti. Yardımcı, 'zam gelecek mi?' sorusuna da yanıt verdi. 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T11:43+0300
2023-03-18T11:43+0300
ekonomi
türkiye
zam
et
ramazan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103936/41/1039364170_0:40:1000:603_1920x0_80_0_0_dd5c50e004c2227054dcf162f94ca828.jpg
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından hızlıca koordine olarak, o illerdeki hayvanları satın aldığını söyledi.Yaralı hayvanların tedavisinin sağlandığını, bazılarının ise besiye alındığını belirten Yardımcı, Bakanlığın bölgedeki büyük ve küçükbaş hayvanlara sahip çıktığını vurguladı.Deprem bölgelerindeki aşevlerinde çıkan yemeğe oda başkanlarının ve kasapların ellerinden geldiğince kırmızı et desteği sağladığını aktaran Yardımcı, kendilerinin de Antalya'da depremzedelerin konakladığı tesislere et desteği vermeye çalıştığını bildirdi.Et ve Süt Kurumunun ramazan için piyasaya taze karkas et satışı yapmasına da değinen Yardımcı, federasyon olarak her zaman besiciyi, vatandaşı ve kasabı koruduklarını ifade etti.Kırmızı etin belirli çevreler tarafından gündemde tutulduğunu ileri süren Yardımcı, Et ve Süt Kurumunun aldığı eti kasabın da satması için çalışma yaptıklarını vurguladı.'Zamsız Ramazan umut ediyoruz'Piyasada yeterli etin bulunduğuna değinen Yardımcı, şöyle konuştu:Yardımcı, besiciye verilen desteklerin önemli olduğunu hatırlatarak, besicilikte özellikle aile işletmelerinin sektörün sürdürülebilirliği açısından önemli olduğuna dikkati çekti.Girdi maliyetlerinin yükseldiğini dile getiren Yardımcı, "Her ramazanda 'kırmızı ete zam', 'kırmızı et yeterli' değil gibi spekülatif açıklamalar oluyor. Türkiye'de et sorunu yok. Spekülatörlüğe gerek yok, bizim hayvanımız kendimize yeter. Esnaf olarak önceki ramazanlarda ete zam yapmadık." dedi.Lezzetli etin püf noktalarını anlatan Yardımcı, "Buzluktan çıkarıp çözdürdüğünüz eti, tekrar buzluğa atmayın bakteri üretir. Eti çok fazla pişirmeyin, kanlı da olmasın ama sulu olması vitaminler için önemli." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230310/ramazan-oncesi-et-fiyatlarina-yuzde-30-zam-1068068214.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103936/41/1039364170_72:0:929:643_1920x0_80_0_0_56771ca1cdd2c2546b9f80476dd008c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, zam, et, ramazan
türkiye, zam, et, ramazan

Ramazanda kırmızı ete zam gelecek mi?: Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan açıklama geldi

11:43 18.03.2023
© AAKırmızı et
Kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, ramazanda yeterince kırmızı etin olacağını belirtti. Yardımcı, 'zam gelecek mi?' sorusuna da yanıt verdi.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından hızlıca koordine olarak, o illerdeki hayvanları satın aldığını söyledi.
Yaralı hayvanların tedavisinin sağlandığını, bazılarının ise besiye alındığını belirten Yardımcı, Bakanlığın bölgedeki büyük ve küçükbaş hayvanlara sahip çıktığını vurguladı.
Deprem bölgelerindeki aşevlerinde çıkan yemeğe oda başkanlarının ve kasapların ellerinden geldiğince kırmızı et desteği sağladığını aktaran Yardımcı, kendilerinin de Antalya'da depremzedelerin konakladığı tesislere et desteği vermeye çalıştığını bildirdi.
Et ve Süt Kurumunun ramazan için piyasaya taze karkas et satışı yapmasına da değinen Yardımcı, federasyon olarak her zaman besiciyi, vatandaşı ve kasabı koruduklarını ifade etti.
Kırmızı etin belirli çevreler tarafından gündemde tutulduğunu ileri süren Yardımcı, Et ve Süt Kurumunun aldığı eti kasabın da satması için çalışma yaptıklarını vurguladı.

'Zamsız Ramazan umut ediyoruz'

Piyasada yeterli etin bulunduğuna değinen Yardımcı, şöyle konuştu:
"Ramazanda kırmızı ete zam olmasın istiyoruz. Et ve Süt Kurumu'nun piyasaya satacağı etin piyasaya denge olmasını sağlayacağız. Federasyon olarak çalışma yapıyoruz, sakin zamsız bir ramazan geçirmeyi umut ediyoruz. Ramazanda vatandaş kırmızı et sorunu yaşamayacak, yeterince etimiz de hayvanımız da var. İnsanımız inşallah devletin de desteğiyle ramazanda ucuz et yer."
Yardımcı, besiciye verilen desteklerin önemli olduğunu hatırlatarak, besicilikte özellikle aile işletmelerinin sektörün sürdürülebilirliği açısından önemli olduğuna dikkati çekti.
Girdi maliyetlerinin yükseldiğini dile getiren Yardımcı, "Her ramazanda 'kırmızı ete zam', 'kırmızı et yeterli' değil gibi spekülatif açıklamalar oluyor. Türkiye'de et sorunu yok. Spekülatörlüğe gerek yok, bizim hayvanımız kendimize yeter. Esnaf olarak önceki ramazanlarda ete zam yapmadık." dedi.
Lezzetli etin püf noktalarını anlatan Yardımcı, "Buzluktan çıkarıp çözdürdüğünüz eti, tekrar buzluğa atmayın bakteri üretir. Eti çok fazla pişirmeyin, kanlı da olmasın ama sulu olması vitaminler için önemli." dedi.
Kırmızı et, kasap - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
EKONOMİ
Ramazan öncesi et fiyatlarına yüzde 30 zam
10 Mart, 09:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала