https://sputniknews.com.tr/20230318/ramazanda-kirmizi-ete-zam-gelecek-mi-turkiye-kasaplar-federasyonundan-aciklama-geldi-1068428654.html

Ramazanda kırmızı ete zam gelecek mi?: Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan açıklama geldi

Ramazanda kırmızı ete zam gelecek mi?: Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan açıklama geldi

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, ramazanda yeterince kırmızı etin olacağını belirtti. Yardımcı, 'zam gelecek mi?' sorusuna da yanıt verdi. 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T11:43+0300

2023-03-18T11:43+0300

2023-03-18T11:43+0300

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Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından hızlıca koordine olarak, o illerdeki hayvanları satın aldığını söyledi.Yaralı hayvanların tedavisinin sağlandığını, bazılarının ise besiye alındığını belirten Yardımcı, Bakanlığın bölgedeki büyük ve küçükbaş hayvanlara sahip çıktığını vurguladı.Deprem bölgelerindeki aşevlerinde çıkan yemeğe oda başkanlarının ve kasapların ellerinden geldiğince kırmızı et desteği sağladığını aktaran Yardımcı, kendilerinin de Antalya'da depremzedelerin konakladığı tesislere et desteği vermeye çalıştığını bildirdi.Et ve Süt Kurumunun ramazan için piyasaya taze karkas et satışı yapmasına da değinen Yardımcı, federasyon olarak her zaman besiciyi, vatandaşı ve kasabı koruduklarını ifade etti.Kırmızı etin belirli çevreler tarafından gündemde tutulduğunu ileri süren Yardımcı, Et ve Süt Kurumunun aldığı eti kasabın da satması için çalışma yaptıklarını vurguladı.'Zamsız Ramazan umut ediyoruz'Piyasada yeterli etin bulunduğuna değinen Yardımcı, şöyle konuştu:Yardımcı, besiciye verilen desteklerin önemli olduğunu hatırlatarak, besicilikte özellikle aile işletmelerinin sektörün sürdürülebilirliği açısından önemli olduğuna dikkati çekti.Girdi maliyetlerinin yükseldiğini dile getiren Yardımcı, "Her ramazanda 'kırmızı ete zam', 'kırmızı et yeterli' değil gibi spekülatif açıklamalar oluyor. Türkiye'de et sorunu yok. Spekülatörlüğe gerek yok, bizim hayvanımız kendimize yeter. Esnaf olarak önceki ramazanlarda ete zam yapmadık." dedi.Lezzetli etin püf noktalarını anlatan Yardımcı, "Buzluktan çıkarıp çözdürdüğünüz eti, tekrar buzluğa atmayın bakteri üretir. Eti çok fazla pişirmeyin, kanlı da olmasın ama sulu olması vitaminler için önemli." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230310/ramazan-oncesi-et-fiyatlarina-yuzde-30-zam-1068068214.html

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