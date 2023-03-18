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https://sputniknews.com.tr/20230318/putin-rusyaya-baglanisinin-9-yildonumunu-kutlayan-kirimda-1068437361.html
Putin, Rusya’ya bağlanışının 9. yıldönümünü kutlayan Kırım’da
Putin, Rusya’ya bağlanışının 9. yıldönümünü kutlayan Kırım’da
Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya ile yeniden birleşmesinin 9. yıldönümünde Kırım'a gitti. 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T16:59+0300
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dünya
rusya
vladimir putin
kırım
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile yeniden birleşmesinin 9. yıldönümü nedeniyle gittiği Kırım'ın Sivastopol kentine bağlı Hersones’teki Sanat Okulu ve Korsun Çocuk Merkezini ziyaret etti.Kırım ve Sivastopol, 16 Mart 2014’te yapılan ve yüzde 96.7 ‘Evet’ oyunun çıktığı referandum sonrasında 18 Mart 2014’te resmen Rusya’ya bağlanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230316/kirim-bahari-kirim-rusyayla-birlesme-referandumunun-9-yildonumunu-kutluyor-1068337616.html
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rusya, vladimir putin, kırım
rusya, vladimir putin, kırım

Putin, Rusya’ya bağlanışının 9. yıldönümünü kutlayan Kırım’da

16:59 18.03.2023 (güncellendi: 17:10 18.03.2023)
© SputnikRusya lideri Vladimir Putin, Rusya ile yeniden birleşmesinin 9. yıldönümünde Kırım'a gitti.
Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya ile yeniden birleşmesinin 9. yıldönümünde Kırım'a gitti. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© Sputnik
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Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya ile yeniden birleşmesinin 9. yıldönümünde Kırım'a gitti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile yeniden birleşmesinin 9. yıldönümü nedeniyle gittiği Kırım'ın Sivastopol kentine bağlı Hersones’teki Sanat Okulu ve Korsun Çocuk Merkezini ziyaret etti.
Kırım ve Sivastopol, 16 Mart 2014’te yapılan ve yüzde 96.7 ‘Evet’ oyunun çıktığı referandum sonrasında 18 Mart 2014’te resmen Rusya’ya bağlanmıştı.
Kırım'ın Yalta şehrinde bulunan Artek Uluslararası Çocuk Merkezi'nde Kırım'ın Rusya ile yeniden birleşmesinin 9. yıldönümü 'Kırım Baharı - birlikte 9 yıl' etkinlikleriyle kutlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
DÜNYA
'Kırım Baharı': Kırım, Rusya'yla birleşme referandumunun 9. yıldönümünü kutluyor
16 Mart, 13:03
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