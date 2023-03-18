https://sputniknews.com.tr/20230318/putin-rusyaya-baglanisinin-9-yildonumunu-kutlayan-kirimda-1068437361.html
Putin, Rusya’ya bağlanışının 9. yıldönümünü kutlayan Kırım’da
Putin, Rusya’ya bağlanışının 9. yıldönümünü kutlayan Kırım’da
Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya ile yeniden birleşmesinin 9. yıldönümünde Kırım'a gitti. 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T16:59+0300
2023-03-18T16:59+0300
2023-03-18T17:10+0300
dünya
rusya
vladimir putin
kırım
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile yeniden birleşmesinin 9. yıldönümü nedeniyle gittiği Kırım'ın Sivastopol kentine bağlı Hersones’teki Sanat Okulu ve Korsun Çocuk Merkezini ziyaret etti.Kırım ve Sivastopol, 16 Mart 2014’te yapılan ve yüzde 96.7 ‘Evet’ oyunun çıktığı referandum sonrasında 18 Mart 2014’te resmen Rusya’ya bağlanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230316/kirim-bahari-kirim-rusyayla-birlesme-referandumunun-9-yildonumunu-kutluyor-1068337616.html
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rusya, vladimir putin, kırım
rusya, vladimir putin, kırım
Putin, Rusya’ya bağlanışının 9. yıldönümünü kutlayan Kırım’da
16:59 18.03.2023 (güncellendi: 17:10 18.03.2023) Abone ol
Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya ile yeniden birleşmesinin 9. yıldönümünde Kırım'a gitti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile yeniden birleşmesinin 9. yıldönümü nedeniyle gittiği Kırım'ın Sivastopol kentine bağlı Hersones’teki Sanat Okulu ve Korsun Çocuk Merkezini ziyaret etti.
Kırım ve Sivastopol, 16 Mart 2014’te yapılan ve yüzde 96.7 ‘Evet’ oyunun çıktığı referandum sonrasında 18 Mart 2014’te resmen Rusya’ya bağlanmıştı.