Prof. Dr. Görür, İstanbul'daki sağlam zeminli ilçeleri açıkladı: 7.2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz
23:03 18.03.2023 (güncellendi: 23:08 18.03.2023)
© AAProf. Dr. Naci Görür
© AA
Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da 7.2 ile 7.6 büyüklüğünde deprem beklendiğini söyledi. Görür, İstanbul'da zemini sağlam olan ilçeleri açıklarken, zeminin depremde etkili olacağını vurguladı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, TV100'de yayımlanan 'Sesimi Duyan Var Mı?' programında, İstanbul'da zemini sağlam olan ilçeleri açıkladı.
Prof. Dr. Görür'ün açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
İstanbul’da beklediğimiz deprem minimim 7,2, maksimum 7,6’dır. Bütün hazırlıklar ve senaryolar buna göre yapılıyor.
Depremin büyüklüğü ve şiddeti farklı şeylerdir. Büyüklük ortaya çıkan enerji miktarıdır.
Şiddet ise yer yüzünde depremin hissedilme derecesidir. İstanbul’da 7 büyüklüğünde bir deprem olduğunda eviniz sahile yakın bölgedeyse 9 şiddetinde hissedersiniz.
Avrupa yakasında daha fazla hasar olacak. İstanbul’da depremin şiddetini en az hissedecek ilçeler kuzeydeki yerlerdir.
Oralarda da 7-8 şiddetini bulan yerlerde vardır. Istranca’lara doğru giderseniz bu daha da düşer. Güney’de en fazla 9, Kuzey’de ise 6’ya kadar varır.
Eski kayaların olduğu yerler sağlamdır. Özellikle sahilde plaj kumları ve vadilerin olduğu yerler hariç.
Pendik, Tuzla, Maltepe, Kartal, Kadıköy’den kuzeye gidince sağlam zeminleri görüyorsunuz.
Söz gelimi Çamlıca’daki zemini sondajla bile zor kazarsınız.
Ataşehir zemini pek sağlam değil.
Avcılar’da kabul edilebilir nitelikte, inşaat yapılabilir niteliktedir.
Ama kimi yerlerde sıvılaşmanın olabileceği, deprem etkisini büyütebilecek yerler vardır. Buralarda depremin etkisi fazlalaşır.
Büyükçekmece, Küçükçekmece çevresinde en ufak bir şey yapsan kayıyor.
Gebze yakınlarında granitler vardır inanılmaz sağlamdır.