Prof. Dr. Görür, İstanbul'daki sağlam zeminli ilçeleri açıkladı: 7.2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

İstanbul’da beklediğimiz deprem minimim 7,2, maksimum 7,6’dır. Bütün hazırlıklar ve senaryolar buna göre yapılıyor. İstanbul’da beklediğimiz deprem minimim 7,2, maksimum 7,6’dır. Bütün hazırlıklar ve senaryolar buna göre yapılıyor.

Depremin büyüklüğü ve şiddeti farklı şeylerdir. Büyüklük ortaya çıkan enerji miktarıdır. Depremin büyüklüğü ve şiddeti farklı şeylerdir. Büyüklük ortaya çıkan enerji miktarıdır.

Şiddet ise yer yüzünde depremin hissedilme derecesidir. İstanbul’da 7 büyüklüğünde bir deprem olduğunda eviniz sahile yakın bölgedeyse 9 şiddetinde hissedersiniz. Şiddet ise yer yüzünde depremin hissedilme derecesidir. İstanbul’da 7 büyüklüğünde bir deprem olduğunda eviniz sahile yakın bölgedeyse 9 şiddetinde hissedersiniz.

Avrupa yakasında daha fazla hasar olacak. İstanbul’da depremin şiddetini en az hissedecek ilçeler kuzeydeki yerlerdir. Avrupa yakasında daha fazla hasar olacak. İstanbul’da depremin şiddetini en az hissedecek ilçeler kuzeydeki yerlerdir.

Oralarda da 7-8 şiddetini bulan yerlerde vardır. Istranca’lara doğru giderseniz bu daha da düşer. Güney’de en fazla 9, Kuzey’de ise 6’ya kadar varır. Oralarda da 7-8 şiddetini bulan yerlerde vardır. Istranca’lara doğru giderseniz bu daha da düşer. Güney’de en fazla 9, Kuzey’de ise 6’ya kadar varır.

Eski kayaların olduğu yerler sağlamdır. Özellikle sahilde plaj kumları ve vadilerin olduğu yerler hariç. Eski kayaların olduğu yerler sağlamdır. Özellikle sahilde plaj kumları ve vadilerin olduğu yerler hariç.

Pendik, Tuzla, Maltepe, Kartal, Kadıköy’den kuzeye gidince sağlam zeminleri görüyorsunuz. Pendik, Tuzla, Maltepe, Kartal, Kadıköy’den kuzeye gidince sağlam zeminleri görüyorsunuz.

Söz gelimi Çamlıca’daki zemini sondajla bile zor kazarsınız. Söz gelimi Çamlıca’daki zemini sondajla bile zor kazarsınız.

Ataşehir zemini pek sağlam değil. Ataşehir zemini pek sağlam değil.

Avcılar’da kabul edilebilir nitelikte, inşaat yapılabilir niteliktedir. Avcılar’da kabul edilebilir nitelikte, inşaat yapılabilir niteliktedir.

Ama kimi yerlerde sıvılaşmanın olabileceği, deprem etkisini büyütebilecek yerler vardır. Buralarda depremin etkisi fazlalaşır. Ama kimi yerlerde sıvılaşmanın olabileceği, deprem etkisini büyütebilecek yerler vardır. Buralarda depremin etkisi fazlalaşır.

Büyükçekmece, Küçükçekmece çevresinde en ufak bir şey yapsan kayıyor. Büyükçekmece, Küçükçekmece çevresinde en ufak bir şey yapsan kayıyor.