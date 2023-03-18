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https://sputniknews.com.tr/20230318/paris-sokaklari-yeniden-karisti-ortalik-savas-alanina-dondu-1068423884.html
Paris sokakları yeniden karıştı, ortalık savaş alanına döndü
Paris sokakları yeniden karıştı, ortalık savaş alanına döndü
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı protestolar sürüyor. Protestocuları dağıtmak için sık sık göz yaşartıcı gaz kullanan güvenlik güçleri, 38 kişiyi gözaltına... 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T02:47+0300
2023-03-18T02:53+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
emeklilik
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Fransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren binlerce kişi, Paris'te yeniden toplandı.Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklamasına tepki olarak Paris'teki Concorde Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin reformu geri çekmesini talep etti.Alanda "özgürlük ateşi" adını verdikleri büyük bir ateş yakan göstericiler, Macron'un maketini de ateşe verdi.Protestocular sık sık "Macron, 16. Louis'nin kafasını kestik, yeniden başlayabiliriz" şeklinde slogan attı.Alanda barikatlar da oluşturan yaklaşık 4 bin göstericiden bazıları söktükleri kaldırım taşlarını polislere fırlattı.Geçiş güzergahlarındaki birçok aracı ateşe veren göstericiler, civardaki bazı işyeri ve mağazaların da camlarını kırdı.Fransız basını polisin protestocuları dağıtmak için sık sık göz yaşartıcı gaz kullandığını ve 38 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.Göstericileri dağıtmak için polisin alana attığı çok sayıda göz yaşartıcı gaz bombasından çıkan dumanlar, yoğun bir sis bulutu oluşturdu.Protestolarda çok sayıda polis de yaralandı.Fransa Başbakanı Borne, dün bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.Başbakan'ın açıklaması sonrası Paris başta olmak üzere birçok kentte halk protestolara başlamış, polisin müdahale ettiği gösterilerde 310 kişi gözaltına alınmıştı.Paris'te polislerin meydandan tahliye ettiği göstericiler, dağıldıkları ara sokaklarda çöp, araç ve bazı kamu mallarını ateşe vermişti.Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasıAnayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi sunmasına olanak sağlıyor.Gensoru önergesi, Meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.Önerge, Mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı, Mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor.Başbakan Borne'un içeriğini 10 Ocak'ta açıkladığı emeklilik reformuna karşı kitlesel grev ve gösteriler için Fransızlar defalarca sokağa indi.Milyonlarca Fransız'ın karşı çıkarak kitlesel grevler ve gösteriler başlattığı reform, emeklilik yaşının kademeli olarak 2030'a kadar 62'den 64'e çıkarılmasını içeriyor.
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fransa, emmanuel macron, emeklilik
fransa, emmanuel macron, emeklilik

Paris sokakları yeniden karıştı, ortalık savaş alanına döndü

02:47 18.03.2023 (güncellendi: 02:53 18.03.2023)
© AAFransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren binlerce kişi, Paris'te yeniden toplandı. Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklamasına tepki olarak Paris'teki Concorde Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin reformu geri çekmesini talep etti. Protestolar sırasında polis ve göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda, bazı göstericiler gözaltına alındı.
Fransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren binlerce kişi, Paris'te yeniden toplandı. Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklamasına tepki olarak Paris'teki Concorde Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin reformu geri çekmesini talep etti. Protestolar sırasında polis ve göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda, bazı göstericiler gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© AA
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Fransa'da emeklilik reformu karşıtı protestolar sürüyor. Protestocuları dağıtmak için sık sık göz yaşartıcı gaz kullanan güvenlik güçleri, 38 kişiyi gözaltına aldı.
Fransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren binlerce kişi, Paris'te yeniden toplandı.
Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklamasına tepki olarak Paris'teki Concorde Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin reformu geri çekmesini talep etti.
Alanda "özgürlük ateşi" adını verdikleri büyük bir ateş yakan göstericiler, Macron'un maketini de ateşe verdi.
Protestocular sık sık "Macron, 16. Louis'nin kafasını kestik, yeniden başlayabiliriz" şeklinde slogan attı.
Alanda barikatlar da oluşturan yaklaşık 4 bin göstericiden bazıları söktükleri kaldırım taşlarını polislere fırlattı.
Geçiş güzergahlarındaki birçok aracı ateşe veren göstericiler, civardaki bazı işyeri ve mağazaların da camlarını kırdı.
Fransız basını polisin protestocuları dağıtmak için sık sık göz yaşartıcı gaz kullandığını ve 38 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.
Göstericileri dağıtmak için polisin alana attığı çok sayıda göz yaşartıcı gaz bombasından çıkan dumanlar, yoğun bir sis bulutu oluşturdu.
Protestolarda çok sayıda polis de yaralandı.
Fransa Başbakanı Borne, dün bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.
© AAFransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren binlerce kişi, Paris'te yeniden toplandı. Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklamasına tepki olarak Paris'teki Concorde Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin reformu geri çekmesini talep etti. Protestolar sırasında polis ve göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda, bazı göstericiler gözaltına alındı.
Fransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren binlerce kişi, Paris'te yeniden toplandı. Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklamasına tepki olarak Paris'teki Concorde Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin reformu geri çekmesini talep etti. Protestolar sırasında polis ve göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda, bazı göstericiler gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
Fransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren binlerce kişi, Paris'te yeniden toplandı. Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklamasına tepki olarak Paris'teki Concorde Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin reformu geri çekmesini talep etti. Protestolar sırasında polis ve göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda, bazı göstericiler gözaltına alındı.
© AA
Başbakan'ın açıklaması sonrası Paris başta olmak üzere birçok kentte halk protestolara başlamış, polisin müdahale ettiği gösterilerde 310 kişi gözaltına alınmıştı.
Paris'te polislerin meydandan tahliye ettiği göstericiler, dağıldıkları ara sokaklarda çöp, araç ve bazı kamu mallarını ateşe vermişti.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi sunmasına olanak sağlıyor.
Gensoru önergesi, Meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.
Önerge, Mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı, Mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor.
© AAFransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren binlerce kişi, Paris'te yeniden toplandı. Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklamasına tepki olarak Paris'teki Concorde Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin reformu geri çekmesini talep etti. Protestolar sırasında polis ve göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda, bazı göstericiler gözaltına alındı.
Fransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren binlerce kişi, Paris'te yeniden toplandı. Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklamasına tepki olarak Paris'teki Concorde Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin reformu geri çekmesini talep etti. Protestolar sırasında polis ve göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda, bazı göstericiler gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
Fransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren binlerce kişi, Paris'te yeniden toplandı. Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklamasına tepki olarak Paris'teki Concorde Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin reformu geri çekmesini talep etti. Protestolar sırasında polis ve göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda, bazı göstericiler gözaltına alındı.
© AA
Başbakan Borne'un içeriğini 10 Ocak'ta açıkladığı emeklilik reformuna karşı kitlesel grev ve gösteriler için Fransızlar defalarca sokağa indi.
Milyonlarca Fransız'ın karşı çıkarak kitlesel grevler ve gösteriler başlattığı reform, emeklilik yaşının kademeli olarak 2030'a kadar 62'den 64'e çıkarılmasını içeriyor.
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