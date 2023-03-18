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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230318/pakistandan-deprem-bolgesine-cadir-tasiyan-ucak-adanaya-inis-yapti-1068425588.html
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan uçak Adana'ya iniş yaptı
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan uçak Adana'ya iniş yaptı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan... 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T05:12+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
pakistan
kahramanmaraş
lahor
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Pakistan hükümeti tarafından 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" kapsamında gönderilen 1400 çadırın yüklendiği 14'üncü uçağın ülkeye ulaşmasının ardından 1350 çadırın bulunduğu 15'inci uçak, Lahor kentinden havalandıktan sonra Adana Havalimanı'na indi.İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılması için 2 ülke arasında kurulan hava köprüsü aracılığıyla son gelen uçakla birlikte toplam 18 bin 717 çadırın Türkiye'ye sevkiyatı tamamlanmış oldu.Kış koşullarına ve yangına dayanıklı çadırlar, uçaktan indirilerek depremden etkilenen bölgelere sevk edildi.
pakistan
kahramanmaraş
lahor
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pakistan, kahramanmaraş, lahor
pakistan, kahramanmaraş, lahor

Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan uçak Adana'ya iniş yaptı

05:12 18.03.2023 (güncellendi: 05:16 18.03.2023)
© AAKahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan uçak, Adana'ya iniş yaptı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan uçak, Adana'ya iniş yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan uçak, Adana'ya iniş yaptı.
Pakistan hükümeti tarafından 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" kapsamında gönderilen 1400 çadırın yüklendiği 14'üncü uçağın ülkeye ulaşmasının ardından 1350 çadırın bulunduğu 15'inci uçak, Lahor kentinden havalandıktan sonra Adana Havalimanı'na indi.
İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılması için 2 ülke arasında kurulan hava köprüsü aracılığıyla son gelen uçakla birlikte toplam 18 bin 717 çadırın Türkiye'ye sevkiyatı tamamlanmış oldu.
Kış koşullarına ve yangına dayanıklı çadırlar, uçaktan indirilerek depremden etkilenen bölgelere sevk edildi.
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