https://sputniknews.com.tr/20230318/pakistandan-deprem-bolgesine-cadir-tasiyan-ucak-adanaya-inis-yapti-1068425588.html
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan uçak Adana'ya iniş yaptı
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan uçak Adana'ya iniş yaptı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan... 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T05:12+0300
2023-03-18T05:12+0300
2023-03-18T05:16+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
pakistan
kahramanmaraş
lahor
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Pakistan hükümeti tarafından 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" kapsamında gönderilen 1400 çadırın yüklendiği 14'üncü uçağın ülkeye ulaşmasının ardından 1350 çadırın bulunduğu 15'inci uçak, Lahor kentinden havalandıktan sonra Adana Havalimanı'na indi.İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılması için 2 ülke arasında kurulan hava köprüsü aracılığıyla son gelen uçakla birlikte toplam 18 bin 717 çadırın Türkiye'ye sevkiyatı tamamlanmış oldu.Kış koşullarına ve yangına dayanıklı çadırlar, uçaktan indirilerek depremden etkilenen bölgelere sevk edildi.
pakistan
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pakistan, kahramanmaraş, lahor
pakistan, kahramanmaraş, lahor
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan uçak Adana'ya iniş yaptı
05:12 18.03.2023 (güncellendi: 05:16 18.03.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan uçak, Adana'ya iniş yaptı.
Pakistan hükümeti tarafından 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" kapsamında gönderilen 1400 çadırın yüklendiği 14'üncü uçağın ülkeye ulaşmasının ardından 1350 çadırın bulunduğu 15'inci uçak, Lahor kentinden havalandıktan sonra Adana Havalimanı'na indi.
İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılması için 2 ülke arasında kurulan hava köprüsü aracılığıyla son gelen uçakla birlikte toplam 18 bin 717 çadırın Türkiye'ye sevkiyatı tamamlanmış oldu.
Kış koşullarına ve yangına dayanıklı çadırlar, uçaktan indirilerek depremden etkilenen bölgelere sevk edildi.