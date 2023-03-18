https://sputniknews.com.tr/20230318/milli-savunma-bakanligindan-canakkale-zaferi-paylasimi-1068427978.html
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Çanakkale Zaferi' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Çanakkale Zaferi' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığınca, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla paylaşım yapıldı. 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T11:12+0300
2023-03-18T11:12+0300
2023-03-18T11:12+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
çanakkale
çanakkale zaferi
18 mart çanakkale zaferi
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Varlığından vazgeçenlerin destansı mücadelesidir vatan sevdası. Tıpkı 108 yıl önce Çanakkale'yi geçilmez kılan ecdadımızın yaptığı gibi... Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Milli Mücadelemizin kahramanlarına, tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve şükranla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.Paylaşımda, Çanakkale Zaferi'ne ilişkin video da yer aldı.
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milli savunma bakanlığı (msb), çanakkale, çanakkale zaferi, 18 mart çanakkale zaferi
milli savunma bakanlığı (msb), çanakkale, çanakkale zaferi, 18 mart çanakkale zaferi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Çanakkale Zaferi' paylaşımı
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Milli Savunma Bakanlığınca, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla paylaşım yapıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Varlığından vazgeçenlerin destansı mücadelesidir vatan sevdası. Tıpkı 108 yıl önce Çanakkale'yi geçilmez kılan ecdadımızın yaptığı gibi... Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Milli Mücadelemizin kahramanlarına, tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve şükranla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, Çanakkale Zaferi'ne ilişkin video da yer aldı.