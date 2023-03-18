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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Çanakkale Zaferi' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Çanakkale Zaferi' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığınca, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla paylaşım yapıldı. 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T11:12+0300
2023-03-18T11:12+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
çanakkale
çanakkale zaferi
18 mart çanakkale zaferi
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Varlığından vazgeçenlerin destansı mücadelesidir vatan sevdası. Tıpkı 108 yıl önce Çanakkale'yi geçilmez kılan ecdadımızın yaptığı gibi... Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Milli Mücadelemizin kahramanlarına, tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve şükranla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.Paylaşımda, Çanakkale Zaferi'ne ilişkin video da yer aldı.
türkiye
çanakkale
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milli savunma bakanlığı (msb), çanakkale, çanakkale zaferi, 18 mart çanakkale zaferi
milli savunma bakanlığı (msb), çanakkale, çanakkale zaferi, 18 mart çanakkale zaferi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Çanakkale Zaferi' paylaşımı

11:12 18.03.2023
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığınca, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla paylaşım yapıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Varlığından vazgeçenlerin destansı mücadelesidir vatan sevdası. Tıpkı 108 yıl önce Çanakkale'yi geçilmez kılan ecdadımızın yaptığı gibi... Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Milli Mücadelemizin kahramanlarına, tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve şükranla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, Çanakkale Zaferi'ne ilişkin video da yer aldı.
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