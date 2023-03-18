https://sputniknews.com.tr/20230318/milli-savunma-bakanligindan-canakkale-zaferi-paylasimi-1068427978.html

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Çanakkale Zaferi' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Çanakkale Zaferi' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığınca, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla paylaşım yapıldı. 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T11:12+0300

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2023-03-18T11:12+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

çanakkale

çanakkale zaferi

18 mart çanakkale zaferi

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Varlığından vazgeçenlerin destansı mücadelesidir vatan sevdası. Tıpkı 108 yıl önce Çanakkale'yi geçilmez kılan ecdadımızın yaptığı gibi... Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Milli Mücadelemizin kahramanlarına, tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve şükranla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.Paylaşımda, Çanakkale Zaferi'ne ilişkin video da yer aldı.

türkiye

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milli savunma bakanlığı (msb), çanakkale, çanakkale zaferi, 18 mart çanakkale zaferi