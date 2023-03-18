https://sputniknews.com.tr/20230318/mhk-baskani-lale-ortadan-iddialara-yanit-maclar-sirasinda-asla-var-merkezine-girilmedi-1068429318.html

MHK Başkanı Lale Orta'dan iddialara yanıt: Maçlar sırasında asla VAR Merkezi'ne girilmedi

MHK Başkanı Lale Orta'dan iddialara yanıt: Maçlar sırasında asla VAR Merkezi'ne girilmedi

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta, "Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı müsabaka özet görüntülerine pozisyon ekletilmek istendiği, maçlar... 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T12:39+0300

2023-03-18T12:39+0300

2023-03-18T12:39+0300

türkiye

mhk

merkez hakem kurulu (mhk)

lale orta

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta, Galatasaray-Kasımpaşa maçının VAR kayıtları ile ilgili iddialar hakkında açıklama yaptı.Orta, "Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı müsabaka özet görüntülerine pozisyon ekletilmek istendiği, maçlar sırasında VAR Merkezi'ne girildiği belirtilen iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bahsi geçen pozisyonu farklı açıdan ve daha net şekilde değerlendirme imkanı sağlayan yayıncı kuruluşa ait görüntü hakkında beIN Sports yetkilileri ile iletişim kurulmuştur ve söz konusu pozisyon ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amaçlanmıştır." diye konuştu.Orta sözlerini şöyle sürdürdü: "Söz konusu görüntü beIN Sports'a aittir. Görüntülerin sızdırıldığına yönelik iddiaların hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratmaya yönelik olduğu açıktır. Maçlardan alınan görüntüler kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Tüm görüntüler, yayıncı kuruluşta yayınlamak üzere hazırladığımız "Kuralına Göre" programını hazırlamak için MHK'nın kullanım yetkisindedir. Maçlar sırasında asla VAR Merkezi'ne girilmemiştir, girilmeyecektir. Amacımız kuralları kulüplere ve futbolseverlere tam ve doğru açıklamaktır. Futbolcular ve futbolseverler tarafından kuralların doğru bilinmesi bizi polemiklerden uzaklaştıracak ve oyunun kalitesini arttıracaktır. Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı, maç özetine ekleme yaptırıldığı, maçlar sırasında VAR Merkezi'ne girilip görüntü alındığı yönündeki yalan ve asılsız iddiaların sahiplerini ispata davet ediyoruz. Kurulumuzu, hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratma amacıyla yapılan bu asılsız haberlerle ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım."

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mhk, merkez hakem kurulu (mhk), lale orta