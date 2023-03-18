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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230318/lancet-ihasi-avdeyevka-yakinlarinda-rm-70-coklu-roketatar-sistemini-imha-etti-1068426873.html
Lancet İHA’sı Avdeyevka yakınlarında RM-70 çoklu roketatar sistemini imha etti
Lancet İHA’sı Avdeyevka yakınlarında RM-70 çoklu roketatar sistemini imha etti
Rus Lancet kamikaze İHA'sı Avdeyevka yönünde Ukrayna ordusuna ait Çekoslovak yapımı RM-70 çoklu roketatar sistemini nokta vuruşuyla imha etti. 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T10:07+0300
2023-03-18T10:07+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
lancet
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Rusya Savunma Bakanlığı, Lancet kamikaze İHA'sının Avdeyevka yönünde Ukrayna ordusuna ait Çekoslovak yapımı RM-70 çoklu roketatar sistemini nokta vuruşuyla imha ettiği görüntüleri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “RM-70 çoklu roketatar sistemi, İHA personeli tarafından tespit edilmesinin ardından nokta vuruşla imha edildi. İsabet kontrolü İHA personeli tarafından gerçekleştirildi” denildi.Görüntülerde arazide duran RM-70 çoklu roketatar sistemine yönelen Lancet’in aracın tam ortasına çarptığı ve tamamen imha ettiği görülüyor.Kalaşnikof şirketine bağlı ZALA AERO şirketinin geliştirdiği Lancet İHA’ları, Ukrayna'daki özel askeri operasyonun deneyimi göz önüne alınarak derinden modernize edildi. Obüsleri, tankları, zırhlı araçları, radarları, hava savunma sistemlerini ve düşmanın insan gücünü imha etme garantisi veren Lancet İHA’ları kümülatif, termobarik ve parçalanma tipi güçlü savaş başlıklarına sahip.
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, lancet
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, lancet

Lancet İHA’sı Avdeyevka yakınlarında RM-70 çoklu roketatar sistemini imha etti

10:07 18.03.2023
© Sputnik / Министерство обороны РФ / Multimedya arşivine gidinLancet
Lancet - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© Sputnik / Министерство обороны РФ
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Rus Lancet kamikaze İHA'sı Avdeyevka yönünde Ukrayna ordusuna ait Çekoslovak yapımı RM-70 çoklu roketatar sistemini nokta vuruşuyla imha etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Lancet kamikaze İHA'sının Avdeyevka yönünde Ukrayna ordusuna ait Çekoslovak yapımı RM-70 çoklu roketatar sistemini nokta vuruşuyla imha ettiği görüntüleri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “RM-70 çoklu roketatar sistemi, İHA personeli tarafından tespit edilmesinin ardından nokta vuruşla imha edildi. İsabet kontrolü İHA personeli tarafından gerçekleştirildi” denildi.
Görüntülerde arazide duran RM-70 çoklu roketatar sistemine yönelen Lancet’in aracın tam ortasına çarptığı ve tamamen imha ettiği görülüyor.
Kalaşnikof şirketine bağlı ZALA AERO şirketinin geliştirdiği Lancet İHA’ları, Ukrayna'daki özel askeri operasyonun deneyimi göz önüne alınarak derinden modernize edildi. Obüsleri, tankları, zırhlı araçları, radarları, hava savunma sistemlerini ve düşmanın insan gücünü imha etme garantisi veren Lancet İHA’ları kümülatif, termobarik ve parçalanma tipi güçlü savaş başlıklarına sahip.
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