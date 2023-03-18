https://sputniknews.com.tr/20230318/lancet-ihasi-avdeyevka-yakinlarinda-rm-70-coklu-roketatar-sistemini-imha-etti-1068426873.html

Lancet İHA’sı Avdeyevka yakınlarında RM-70 çoklu roketatar sistemini imha etti

Lancet İHA’sı Avdeyevka yakınlarında RM-70 çoklu roketatar sistemini imha etti

Rus Lancet kamikaze İHA'sı Avdeyevka yönünde Ukrayna ordusuna ait Çekoslovak yapımı RM-70 çoklu roketatar sistemini nokta vuruşuyla imha etti. 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T10:07+0300

2023-03-18T10:07+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Lancet kamikaze İHA'sının Avdeyevka yönünde Ukrayna ordusuna ait Çekoslovak yapımı RM-70 çoklu roketatar sistemini nokta vuruşuyla imha ettiği görüntüleri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “RM-70 çoklu roketatar sistemi, İHA personeli tarafından tespit edilmesinin ardından nokta vuruşla imha edildi. İsabet kontrolü İHA personeli tarafından gerçekleştirildi” denildi.Görüntülerde arazide duran RM-70 çoklu roketatar sistemine yönelen Lancet’in aracın tam ortasına çarptığı ve tamamen imha ettiği görülüyor.Kalaşnikof şirketine bağlı ZALA AERO şirketinin geliştirdiği Lancet İHA’ları, Ukrayna'daki özel askeri operasyonun deneyimi göz önüne alınarak derinden modernize edildi. Obüsleri, tankları, zırhlı araçları, radarları, hava savunma sistemlerini ve düşmanın insan gücünü imha etme garantisi veren Lancet İHA’ları kümülatif, termobarik ve parçalanma tipi güçlü savaş başlıklarına sahip.

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