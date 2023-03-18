https://sputniknews.com.tr/20230318/kiliste-saganak-ve-dolu-etkili-oldu-1068421350.html

Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu

Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu

Kilis'te sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri... 18.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

kilis

dolu

dolu yağışı

yağış

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Kilis'te akşam saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı. Çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı şehirde sağanak yağış zaman zaman ise doluya dönüştü. Yollar dolu yağışı nedeniyle beyaza dönerken, araçlar seyir etmekte zorlandı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, çok sayıda araç yolda kaldı.Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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kilis, dolu, dolu yağışı, yağış