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Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu
Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu
Kilis'te sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri... 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T01:02+0300
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dolu yağışı
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Kilis'te akşam saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı. Çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı şehirde sağanak yağış zaman zaman ise doluya dönüştü. Yollar dolu yağışı nedeniyle beyaza dönerken, araçlar seyir etmekte zorlandı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, çok sayıda araç yolda kaldı.Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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kilis, dolu, dolu yağışı, yağış
kilis, dolu, dolu yağışı, yağış

Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu

01:02 18.03.2023 (güncellendi: 01:05 18.03.2023)
© AAKilis - dolu
Kilis - dolu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© AA
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Kilis'te sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Caddelerde su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.
Kilis'te akşam saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı. Çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı şehirde sağanak yağış zaman zaman ise doluya dönüştü.
Yollar dolu yağışı nedeniyle beyaza dönerken, araçlar seyir etmekte zorlandı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, çok sayıda araç yolda kaldı.
Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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