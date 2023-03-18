https://sputniknews.com.tr/20230318/kiliste-saganak-ve-dolu-etkili-oldu-1068421350.html
Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu
Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu
Kilis'te sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri... 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T01:02+0300
2023-03-18T01:02+0300
2023-03-18T01:05+0300
türkiye
kilis
dolu
dolu yağışı
yağış
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Kilis'te akşam saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı. Çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı şehirde sağanak yağış zaman zaman ise doluya dönüştü. Yollar dolu yağışı nedeniyle beyaza dönerken, araçlar seyir etmekte zorlandı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, çok sayıda araç yolda kaldı.Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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kilis, dolu, dolu yağışı, yağış
kilis, dolu, dolu yağışı, yağış
Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu
01:02 18.03.2023 (güncellendi: 01:05 18.03.2023) Abone ol
Kilis'te sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Caddelerde su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.
Kilis'te akşam saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı. Çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı şehirde sağanak yağış zaman zaman ise doluya dönüştü.
Yollar dolu yağışı nedeniyle beyaza dönerken, araçlar seyir etmekte zorlandı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, çok sayıda araç yolda kaldı.
Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.