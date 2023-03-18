https://sputniknews.com.tr/20230318/kahramanmarasta-46-buyuklugunde-deprem-1068425746.html
Kahramanmaraş’ta 4.6 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş’ta 4.6 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 08.14'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T09:14+0300
2023-03-18T09:14+0300
2023-03-18T09:14+0300
türkiye
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kahramanmaraş
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
türkiye
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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kahramanmaraş
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kahramanmaraş
Kahramanmaraş’ta 4.6 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 08.14'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.