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https://sputniknews.com.tr/20230318/kahramanmarasta-46-buyuklugunde-deprem-1068425746.html
Kahramanmaraş’ta 4.6 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş’ta 4.6 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 08.14'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T09:14+0300
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türkiye
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kahramanmaraş
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
türkiye
kahramanmaraş
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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kahramanmaraş
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta 4.6 büyüklüğünde deprem

09:14 18.03.2023
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© AA
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 08.14'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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