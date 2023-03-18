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İstanbul'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi kurtarıldı
İstanbul'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi kurtarıldı
İstanbul Kartal'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T09:58+0300
2023-03-18T09:58+0300
türkiye
işçi
türkiye
kartal
asansör
iş kazası
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Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'taki bir inşaatta çalışan 21 yaşındaki işçi Eren Kırmızıgül, 5 katlı binanın 3. katından asansör boşluğuna düştü.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, işçiyi düştüğü asansör boşluğundan çıkardı.Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kırmızıgül, daha sonra Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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işçi, türkiye, kartal, asansör, iş kazası
işçi, türkiye, kartal, asansör, iş kazası

İstanbul'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi kurtarıldı

09:58 18.03.2023
© AAİstanbul Kartal'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, işçiyi düştüğü asansör boşluğundan çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kırmızıgül, daha sonra Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı.
İstanbul Kartal'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, işçiyi düştüğü asansör boşluğundan çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kırmızıgül, daha sonra Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© AA
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İstanbul Kartal'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'taki bir inşaatta çalışan 21 yaşındaki işçi Eren Kırmızıgül, 5 katlı binanın 3. katından asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, işçiyi düştüğü asansör boşluğundan çıkardı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kırmızıgül, daha sonra Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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