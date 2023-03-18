https://sputniknews.com.tr/20230318/istanbulda-insaat-halindeki-binanin-asansor-bosluguna-dusen-isci-kurtarildi-1068426478.html

İstanbul'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi kurtarıldı

İstanbul'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi kurtarıldı

İstanbul Kartal'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T09:58+0300

2023-03-18T09:58+0300

2023-03-18T09:58+0300

türkiye

işçi

türkiye

kartal

asansör

iş kazası

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Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'taki bir inşaatta çalışan 21 yaşındaki işçi Eren Kırmızıgül, 5 katlı binanın 3. katından asansör boşluğuna düştü.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, işçiyi düştüğü asansör boşluğundan çıkardı.Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kırmızıgül, daha sonra Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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işçi, türkiye, kartal, asansör, iş kazası