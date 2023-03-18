https://sputniknews.com.tr/20230318/hollandada-eyalet-secimlerini-ilk-defa-katilan-ciftci-vatandas-hareketi-partisi-kazandi-1068424751.html

Hollanda'da eyalet seçimlerini, ilk defa katılan Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi kazandı

Hollanda'da eyalet seçimlerini, ilk defa katılan Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi kazandı

Hollanda Senatosu'ndaki sandalye sayısını etkileyen eyalet seçimlerini seçime ilk kez katılan Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) kazandı. 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T04:00+0300

2023-03-18T04:00+0300

2023-03-18T04:02+0300

dünya

hollanda

seçim

çiftçi vatandaş hareketi partisi (bbb)

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Hollanda'da yaklaşık 13 milyon seçmenin, 12 eyalet meclisindeki 570 üyeyi belirlemek üzere 15 Mart’ta oy kullandığı sandıklarda sayım bugün tamamlandı.Hollanda Ulusal Haber Ajansı'nın (ANP) haberine göre, senatodaki sandalye sayısını etkileyen eyalet seçiminin galibi seçime ilk kez katılan ve Temsilciler Meclisinde bir milletvekili bulunan BBB partisi oldu.BBB partisi aldığı oylarla tüm eyaletlerde birinci parti olurken, bunu elde eden ilk ve tek parti olarak ülke tarihine geçti.Sandıkların tamamının açıldığı seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, öne çıkan partilerden BBB Partisi 139, Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) 63, Yeşil Sol (GL) 49, İşçi Partisi (PvdA) 46, Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) 42, aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) 34, Demokrat 66 (D66) 33, Hayvanları Koruma Partisi (PvdD) 26, Hristiyan Birlik Partisi (CU) 22, Sosyalist Partisi (SP) 22, aşırı sağcı JA21 Partisi 20, aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) 15 üye çıkarırken geriye kalan üye sayıları ise diğer partilere dağıldı.BBB Partisi, ülkede çiftçi protestolarının başladığı 2019 yılında sosyal medyada “ÇiftçiVatandaşTweet” etiketini (hashtag) başlatan ve 20 bin üyesi olan bir Facebook grubunun yöneticileri tarafından kuruldu. Hollanda Senatosundaki beklenen partilere göre sandalye dağılımıÜlke yasalarına göre, senatörler doğrudan halk tarafından değil 12 eyalet meclisinde görev yapan 570 üyenin oylarıyla belirleniyor.Eyalet meclislerindeki üyelerin oylarıyla belirlenen, 30 Mayıs’ta yapılacak senato seçimlerinde eyalet meclisi seçimlerinin sonuçlarına göre, BBB’nin 16, VVD’nin 10, GL’nin 8, PvdA’nın 7, D66’nın 6, CDA’nın 5, aşırı sağcı PVV’nin 4, PvdD’nin 4, CU’nun 2, SP’nin 3, FvD’nin 2, 50 Plus Partisinin 1, Reformcu Devlet Partisinin (SGP) 1, Bağımsız Senato Grubu Partisinin (OSF) 1 ve ilk defa eyalet seçimlerine katılan aşırı sağcı JA21 Partisinin 3 ve Volt Partisinin 2 sandalye alması bekleniyor.Başbakan Mart Rutte başkanlığındaki 4 partiden oluşan koalisyon hükümetinin ise azınlıkta olduğu mevcut senatodaki sandalye sayısı 32’den 23’e gerileyecek.Bu sonuçlara göre senatoda azınlıkta olan koalisyonun daha fazla zorlanacağı belirtiliyor.Bir önceki eyalet seçimlerini kazanan aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) ve koalisyon hükümet ortaklarından Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) ise en çok sandalye kaybeden partiler oldu.Buna göre, PVV, FvD ve Ja21 ile birlikte aşırı sağcı partilerin toplam sandalye sayısının 17’den 9’a düşeceği senatoda toplam 75 sandalyeden 32 sandalyesi bulunan koalisyon ortakları VVD, CDA, D66 ve CU partilerinin sandalye sayısı da 23’e düşecek.Senatoda bulunan 75 senatör, Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinden geçen kanunları onaylama ve veto yetkisine sahip.Denk Partisi geçen dönem görev yapan eyalet meclisi üyelerinin hepsini kaybettiKuzey ve Güney Hollanda ile Utrecht eyaletlerinde geçen dönem birer meclis üyesi bulunan üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi, seçimlerde aldığı oy sonucunda bu üyelerini kaybetti.Buna göre Denk Partisi senatoda sandalye kazanma şansını da kaybetti.Resmi sonuçların 23 Mart’ta açıklanacağı seçimde, üyesi oldukları partilerde üst sıralardan aday olan alan iki Türk kökenli kişi belediye meclis üyesi oldu.Seçimde yarışan çok sayıda Türk kökenli adayın durumu ise büyük ölçüde tercihli oyların sonucunun açıklanmasıyla belli olacak.Seçmenler, eyalet seçimlerinin yanı sıra eş zamanlı ülkedeki deniz ve nehir setlerinin yönetimi, su seviyesi ve atık suyun arıtılmasından sorumlu olan Genel Su İdaresi Yönetimi seçimleri için de oy kullandı.BBB Partisi lideri ve milletvekili Caroline van der Plas, seçim akşamı kamu yayın kuruluşu NOS’a yaptığı açıklamada, senatodaki koalisyon partilerinin başka partiler ile müzakere etmeleri durumunda bunun bir “skandal” olacağını belirtmiş, “O zaman Hollanda'daki seçmenin büyük bir bölümünü yok sayarlar. Herkesle diyaloğa açığım. Biz hazırız" ifadesini kullanmıştı.

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hollanda, seçim, çiftçi vatandaş hareketi partisi (bbb)