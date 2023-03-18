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https://sputniknews.com.tr/20230318/hatayda-bina-yikim-ve-enkaz-kaldirma-calismalari-6-mahallede-devam-edecek-1068425336.html
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 6 mahallede devam edecek
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 6 mahallede devam edecek
Hatay Valiliği, Antakya ilçesinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 6 mahallede süreceğini bildirdi. 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T04:37+0300
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dünya
hatay
hatay valiliği
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Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, yarın Antakya'daki Serinyol, Güzelburç, Emek, Küçükdalyan, Narlıca ve Odabaşı mahallelerinde süreceği belirtildi.Acil yıkılacak binaların yıkılması, yıkılan binaların ise enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.
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hatay, hatay valiliği, antakya
hatay, hatay valiliği, antakya

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 6 mahallede devam edecek

04:37 18.03.2023
© İHAHatay'da enkaz
Hatay'da enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© İHA
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Hatay Valiliği, Antakya ilçesinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 6 mahallede süreceğini bildirdi.
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, yarın Antakya'daki Serinyol, Güzelburç, Emek, Küçükdalyan, Narlıca ve Odabaşı mahallelerinde süreceği belirtildi.
Acil yıkılacak binaların yıkılması, yıkılan binaların ise enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.
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