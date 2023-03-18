https://sputniknews.com.tr/20230318/gaziantepte-saganak-ve-dolu-etkili-oldu-1068423090.html
Gaziantep'te sağanak ve dolu etkili oldu
Gaziantep'te sağanak ve dolu etkili oldu
Gaziantep'te gece saatlerinde önce sağanak ardından ise dolu etkili oldu. 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T02:00+0300
2023-03-18T02:00+0300
2023-03-18T02:02+0300
türkiye
gaziantep
sağanak
sağanak yağış
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Gaziantep'te sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Su birikintileri yüzünden araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.Dolu sebebiyle araçların üzerinin beyaz örtüyle kaplandığı kentte bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla örttü.Öte yandan kent merkezinden geçen Allaben Deresi'nde ise yer yer taşkınların oluştuğu gözlendi.Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.Öte yandan Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün Mahallesi'ndeki bir ahıra yıldırım isabet etmesi dolayısıyla 4 koyun telef oldu.
türkiye
gaziantep
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gaziantep, sağanak, sağanak yağış
gaziantep, sağanak, sağanak yağış
Gaziantep'te sağanak ve dolu etkili oldu
02:00 18.03.2023 (güncellendi: 02:02 18.03.2023) Abone ol
Gaziantep'te gece saatlerinde önce sağanak ardından ise dolu etkili oldu.
Gaziantep'te sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Su birikintileri yüzünden araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.
Dolu sebebiyle araçların üzerinin beyaz örtüyle kaplandığı kentte bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla örttü.
Öte yandan kent merkezinden geçen Allaben Deresi'nde ise yer yer taşkınların oluştuğu gözlendi.
Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Öte yandan Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün Mahallesi'ndeki bir ahıra yıldırım isabet etmesi dolayısıyla 4 koyun telef oldu.