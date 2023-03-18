https://sputniknews.com.tr/20230318/gaziantepte-saganak-ve-dolu-etkili-oldu-1068423090.html

Gaziantep'te sağanak ve dolu etkili oldu

Gaziantep'te sağanak ve dolu etkili oldu

Gaziantep'te gece saatlerinde önce sağanak ardından ise dolu etkili oldu. 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T02:00+0300

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türkiye

gaziantep

sağanak

sağanak yağış

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Gaziantep'te sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Su birikintileri yüzünden araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.Dolu sebebiyle araçların üzerinin beyaz örtüyle kaplandığı kentte bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla örttü.Öte yandan kent merkezinden geçen Allaben Deresi'nde ise yer yer taşkınların oluştuğu gözlendi.Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.Öte yandan Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün Mahallesi'ndeki bir ahıra yıldırım isabet etmesi dolayısıyla 4 koyun telef oldu.

türkiye

gaziantep

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gaziantep, sağanak, sağanak yağış