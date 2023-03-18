https://sputniknews.com.tr/20230318/gaziantep-ve-kiliste-super-hucre-meydana-geldi-1068426186.html

Gaziantep ve Kilis'te süper hücre meydana geldi

Gaziantep ve Kilis'te süper hücre meydana geldi

Meteoroloji'nin sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Kilis ve Gaziantep'te gök gürültüsü ve şimşekler geceyi aydınlatırken fırtına eşliğinde, ceviz... 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T09:53+0300

2023-03-18T09:53+0300

2023-03-18T09:53+0300

türkiye

süper hücre

gaziantep

kilis

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Gaziantep'in yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkisini gösteren dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerine battaniye açıp, önlem aldı.Şehir merkezinde, yollarda biriken yağmur suları nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri köprülü kavşaklarda önlemler alırken, kent merkezi içerisinden geçen Alleben Deresi'nde ise su seviyesinin yükseldiği görüldü.Kilis'te 'Süper Hücre Fırtınası' olarak bilinen bir doğa olayı yaşandı. Gök gürültüsü ve şimşekler geceyi aydınlatırken fırtına eşliğinde, ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları tedirgin etti. Yollar dolu yağışı nedeniyle beyaza dönerken, araçlar seyir etmekte zorlandı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, çok sayıda araç yolda kaldı.Çok sayıda kazaya da neden olan ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağışın ürperten görüntüleri cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Gök gürültüsü, fırtına ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak ve dolu görenlere ’’Gök delindi’’ yorumlarına neden oldu.Süper hücre, atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgar yön değişiminin fazla olduğu kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgarların aşırı olduğu kuvvetli bir oraj biçimidir. Süper hücreler, uygun ortam oluştuğunda dünyanın her yerinde meydana gelebilir. Amerika'nın geniş düzlüklerinde çok fazla görülen süper hücre, Arjantin, Uruguay ve Brezilya'nın bazı bölgelerinde de rastlanır.

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süper hücre, gaziantep, kilis