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https://sputniknews.com.tr/20230318/fransada-emeklilik-reformu-krizi-gosteriler-ucuncu-gununde-devam-ediyor-1068442654.html
Fransa'da emeklilik reformu krizi: Gösteriler üçüncü gününde devam etti
Fransa'da emeklilik reformu krizi: Gösteriler üçüncü gününde devam etti
Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısını Meclis'te oylamaya sunmadan kabul etmesiyle ülke... 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T23:21+0300
2023-03-18T23:39+0300
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Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un reformu 16 Mart'ta mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince devreye sokması üzerine ülke genelinde Bordeaux, Marsilya, Strazburg ve Nantes gibi farklı kentlerde gösteriler düzenleniyor.Fransız basınında yer alan haberlere göre, hükümetin emeklilik reformunu geri çekmesini isteyen binlerce kişi sokağa indi.Nantes'de yaklaşık 9 bin kişinin katıldığı protestoda polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşandı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale ederken, göstericilerde polise cam şişeler fırlattı.Ülkenin güneybatısındaki Bordeaux'daki protestoda sokak ortasında göstericiler tarafından ateşe verilen çöplere itfaiye müdahale ederek söndürdü.Başkent Paris'te öğlen saatlerinde reform karşıtları Chatelet-les-Halles adlı AVM'ye girerek, 'genel grev' ve 'Paris ayağa kalk, başkaldır' sloganları attı.Meclise yakın Concorde Meydanı'na olası bir gösteriye karşı tedbir amaçlı polis kamyonları yerleştirildi.Genel İş Sendikası (CGT), Paris'teki İtalya Meydanı'nda toplanma çağrısı yaptı.Paris ve Lyon'da gösteri yasağıParis'te Concorde Meydanı'nda ve Şanzelize civarında yanı sıra Lyon'da kent merkezinde gösteri düzenlemek yasaklanmıştı.Fransa Başbakanı Borne, 16 Mart'ta bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasıAnayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi sunmasına olanak sağlıyor.Gensoru önergesi, Meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.Önerge, Mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı, Mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senato'nun önüne geliyor.
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fransa, emeklilik, emeklilik yaşı, protesto
fransa, emeklilik, emeklilik yaşı, protesto

Fransa'da emeklilik reformu krizi: Gösteriler üçüncü gününde devam etti

23:21 18.03.2023 (güncellendi: 23:39 18.03.2023)
© AP Photo / Jeremias GonzalezFransa'da emeklilik reformu krizi, Nantes
Fransa'da emeklilik reformu krizi, Nantes - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
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Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısını Meclis'te oylamaya sunmadan kabul etmesiyle ülke çapında başlayan gösteriler 3. gününde devam etti.
Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un reformu 16 Mart'ta mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince devreye sokması üzerine ülke genelinde Bordeaux, Marsilya, Strazburg ve Nantes gibi farklı kentlerde gösteriler düzenleniyor.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, hükümetin emeklilik reformunu geri çekmesini isteyen binlerce kişi sokağa indi.
Nantes'de yaklaşık 9 bin kişinin katıldığı protestoda polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşandı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale ederken, göstericilerde polise cam şişeler fırlattı.
Ülkenin güneybatısındaki Bordeaux'daki protestoda sokak ortasında göstericiler tarafından ateşe verilen çöplere itfaiye müdahale ederek söndürdü.
Başkent Paris'te öğlen saatlerinde reform karşıtları Chatelet-les-Halles adlı AVM'ye girerek, 'genel grev' ve 'Paris ayağa kalk, başkaldır' sloganları attı.
Meclise yakın Concorde Meydanı'na olası bir gösteriye karşı tedbir amaçlı polis kamyonları yerleştirildi.
Genel İş Sendikası (CGT), Paris'teki İtalya Meydanı'nda toplanma çağrısı yaptı.

Paris ve Lyon'da gösteri yasağı

Paris'te Concorde Meydanı'nda ve Şanzelize civarında yanı sıra Lyon'da kent merkezinde gösteri düzenlemek yasaklanmıştı.
Fransa Başbakanı Borne, 16 Mart'ta bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi sunmasına olanak sağlıyor.
Gensoru önergesi, Meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.
Önerge, Mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı, Mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senato'nun önüne geliyor.
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