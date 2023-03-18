https://sputniknews.com.tr/20230318/disisleri-bakanligi-ab-ermenistan-iliskileri-raporu-mesnetsiz-iddialara-yer-vermekte-1068420962.html

Dışişleri Bakanlığı: 'AB-Ermenistan ilişkileri' raporu, mesnetsiz iddialara yer vermekte

Dışişleri Bakanlığı: 'AB-Ermenistan ilişkileri' raporu, mesnetsiz iddialara yer vermekte

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa Parlamentosunun 15 Mart 2023 tarihli “AB-Ermenistan ilişkileri” başlıklı olağan raporunda 1915 olaylarıyla... 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T00:47+0300

2023-03-18T00:47+0300

2023-03-18T00:55+0300

dünya

avrupa

avrupa birliği

ermenistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/11/1054800852_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_14a543110d30f83b6350bdb5b1b10d42.jpg

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Avrupa Parlamentosunun “AB-Ermenistan İlişkileri” başlıklı raporu hakkındaki bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "Avrupa Parlamentosunun 15 Mart 2023 tarihli 'AB-Ermenistan ilişkileri' başlıklı olağan raporunda, ülkemiz ve 1915 olaylarıyla ilgili mesnetsiz iddialara yer vermekte ısrar ettiği görülmektedir" ifadesini kullandı.Bilgiç, "Tarihi olgular ve uluslararası hukuk normlarıyla bağdaşmayan bu görüşlerin bizim açımızdan geçerliliği bulunmamaktadır. Avrupa Parlamentosunu bu tür tek taraflı ve mesnetsiz iddiaları tekrarlamak yerine, siyasi ahlak ve uluslararası hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

avrupa birliği

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, avrupa birliği, ermenistan