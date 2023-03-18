Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230318/dhc-rus-gucleri-artyomovskun-yuzde-70ini-kontrolu-altina-aldi-1068421223.html
DHC: Rus güçleri Artyomovsk'un yüzde 70'ini kontrolü altına aldı
DHC: Rus güçleri Artyomovsk'un yüzde 70'ini kontrolü altına aldı
DHC lideri Puşilin’in danışmanı Gagin, Rus güçlerinin Artyomovsk’un yaklaşık yüzde 70'inin kontrolünü ele geçirdiğini belirtti. 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T01:02+0300
2023-03-18T01:02+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/13/1061389177_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6db9d580c2cb853a1eeae8f43bdee022.jpg
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Rus güçlerinin Artyomovsk’un yaklaşık yüzde 70'inin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.Gagin, “Güçlerimiz şu anda Artyomovs kentinin yüzde 60'ını, hatta belki daha fazlasınını yüzde 70'ine kadarını kontrol altına aldı” dedi.Gagin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin bir karşı saldırı başlatarak Çasov Yar yönünden kente girmeye çalıştığını, ancak bu girişimin başarısız olduğunu kaydetti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/13/1061389177_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_618f07c9bd394754b2dae029359ea669.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

DHC: Rus güçleri Artyomovsk'un yüzde 70'ini kontrolü altına aldı

01:02 18.03.2023
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© Sputnik / РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
DHC lideri Puşilin’in danışmanı Gagin, Rus güçlerinin Artyomovsk’un yaklaşık yüzde 70'inin kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Rus güçlerinin Artyomovsk’un yaklaşık yüzde 70'inin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.
Gagin, “Güçlerimiz şu anda Artyomovs kentinin yüzde 60'ını, hatta belki daha fazlasınını yüzde 70'ine kadarını kontrol altına aldı” dedi.
Gagin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin bir karşı saldırı başlatarak Çasov Yar yönünden kente girmeye çalıştığını, ancak bu girişimin başarısız olduğunu kaydetti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала