https://sputniknews.com.tr/20230318/dhc-rus-gucleri-artyomovskun-yuzde-70ini-kontrolu-altina-aldi-1068421223.html
DHC: Rus güçleri Artyomovsk'un yüzde 70'ini kontrolü altına aldı
DHC: Rus güçleri Artyomovsk'un yüzde 70'ini kontrolü altına aldı
DHC lideri Puşilin’in danışmanı Gagin, Rus güçlerinin Artyomovsk’un yaklaşık yüzde 70'inin kontrolünü ele geçirdiğini belirtti. 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T01:02+0300
2023-03-18T01:02+0300
2023-03-18T01:02+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Rus güçlerinin Artyomovsk’un yaklaşık yüzde 70'inin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.Gagin, “Güçlerimiz şu anda Artyomovs kentinin yüzde 60'ını, hatta belki daha fazlasınını yüzde 70'ine kadarını kontrol altına aldı” dedi.Gagin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin bir karşı saldırı başlatarak Çasov Yar yönünden kente girmeye çalıştığını, ancak bu girişimin başarısız olduğunu kaydetti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
DHC: Rus güçleri Artyomovsk'un yüzde 70'ini kontrolü altına aldı
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DHC lideri Puşilin’in danışmanı Gagin, Rus güçlerinin Artyomovsk’un yaklaşık yüzde 70'inin kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Rus güçlerinin Artyomovsk’un yaklaşık yüzde 70'inin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.
Gagin, “Güçlerimiz şu anda Artyomovs kentinin yüzde 60'ını, hatta belki daha fazlasınını yüzde 70'ine kadarını kontrol altına aldı” dedi.
Gagin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin bir karşı saldırı başlatarak Çasov Yar yönünden kente girmeye çalıştığını, ancak bu girişimin başarısız olduğunu kaydetti.