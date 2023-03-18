https://sputniknews.com.tr/20230318/dhc-rus-gucleri-artyomovskun-yuzde-70ini-kontrolu-altina-aldi-1068421223.html

DHC: Rus güçleri Artyomovsk'un yüzde 70'ini kontrolü altına aldı

DHC: Rus güçleri Artyomovsk'un yüzde 70'ini kontrolü altına aldı

DHC lideri Puşilin’in danışmanı Gagin, Rus güçlerinin Artyomovsk’un yaklaşık yüzde 70'inin kontrolünü ele geçirdiğini belirtti. 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T01:02+0300

2023-03-18T01:02+0300

2023-03-18T01:02+0300

ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/13/1061389177_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6db9d580c2cb853a1eeae8f43bdee022.jpg

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Rus güçlerinin Artyomovsk’un yaklaşık yüzde 70'inin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.Gagin, “Güçlerimiz şu anda Artyomovs kentinin yüzde 60'ını, hatta belki daha fazlasınını yüzde 70'ine kadarını kontrol altına aldı” dedi.Gagin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin bir karşı saldırı başlatarak Çasov Yar yönünden kente girmeye çalıştığını, ancak bu girişimin başarısız olduğunu kaydetti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi