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https://sputniknews.com.tr/20230318/deprem-ve-sel-bolgesi-icin-meteorolojiden-kuvvetli-yagis-uyarisi-1068432546.html
Deprem ve sel bölgesi için meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Deprem ve sel bölgesi için meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır için "sarı" alarm, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa için "turuncu"... 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T14:24+0300
2023-03-18T14:24+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli ve Muğla çevreleri ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimleri ile İstanbul'un Anadolu yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Mardin çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Kahramanmaraş’ın doğu, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.7 kent için 'Sarı', 4 il için 'turuncu' alarmMeteoroloji Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır için "sarı" alarm, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa için "turuncu" alarm verdi ve sel konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerde güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış uyarısı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış uyarısı

Deprem ve sel bölgesi için meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

14:24 18.03.2023
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - MURAT BAŞAL-Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Diyarbakır’da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede sele dönerken göletin ortasında arızalanan otobüs içerisinde yolcular mahsur kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Diyarbakır’da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede sele dönerken göletin ortasında arızalanan otobüs içerisinde yolcular mahsur kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - MURAT BAŞAL-
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Meteoroloji Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır için "sarı" alarm, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa için "turuncu" alarm verdi ve sel konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli ve Muğla çevreleri ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimleri ile İstanbul'un Anadolu yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Mardin çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Kahramanmaraş’ın doğu, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

7 kent için 'Sarı', 4 il için 'turuncu' alarm

Meteoroloji Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır için "sarı" alarm, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa için "turuncu" alarm verdi ve sel konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerde güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
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