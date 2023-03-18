https://sputniknews.com.tr/20230318/cumhurbaskanligi-savunma-sanayii-baskani--demir-yerli-ve-milli-jet-ucagimiz-kosmaya-basladi-1068440765.html

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ardından, HÜRJET'in de piste çıktığını belirterek, "Yerli ve milli jet... 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T21:18+0300

2023-03-18T21:18+0300

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ismail demir

politika

uçak

savunma sanayii başkanlığı

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı, gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.Demir, Twitter hesabından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'sini (TUSAŞ) etiketleyerek, HÜRJET'e ilişkin paylaşımda bulundu.MMU'nın ardından, HÜRJET'in de piste çıktığını bildiren Demir, şu değerlendirmeleri yaptı:

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ismail demir, uçak, savunma sanayii başkanlığı