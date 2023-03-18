https://sputniknews.com.tr/20230318/cumhurbaskanligi-savunma-sanayii-baskani--demir-yerli-ve-milli-jet-ucagimiz-kosmaya-basladi-1068440765.html
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ardından, HÜRJET'in de piste çıktığını belirterek, "Yerli ve milli jet... 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T21:18+0300
2023-03-18T21:18+0300
2023-03-18T21:20+0300
ismail demir
politika
uçak
savunma sanayii başkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı, gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.Demir, Twitter hesabından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'sini (TUSAŞ) etiketleyerek, HÜRJET'e ilişkin paylaşımda bulundu.MMU'nın ardından, HÜRJET'in de piste çıktığını bildiren Demir, şu değerlendirmeleri yaptı:
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ismail demir, uçak, savunma sanayii başkanlığı
ismail demir, uçak, savunma sanayii başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı
21:18 18.03.2023 (güncellendi: 21:20 18.03.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ardından, HÜRJET'in de piste çıktığını belirterek, "Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı, gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı, gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.
Demir, Twitter hesabından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'sini (TUSAŞ) etiketleyerek, HÜRJET'e ilişkin paylaşımda bulundu.
MMU'nın ardından, HÜRJET'in de piste çıktığını bildiren Demir, şu değerlendirmeleri yaptı:
"Dün Bismillah dedik bugün Maşallah! Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin."