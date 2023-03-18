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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230318/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-kahramanmaras-merkezli-depremlerde-49-bin-589-kisi-hayatini-kaybetti-1068439793.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 49 bin 589 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 49 bin 589 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T19:04+0300
2023-03-18T19:28+0300
fuat oktay
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
afad
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor. Oktay'ın açıklamalarından detaylar şöyle:"Şu ana kadar deprem bölgesinden 345 bin 97 vatandaşın oy kullanmak için ikametgah değişimi yaptığını bildirdi.Dün gece şebeke suyu arıtma tesisi tam kapasite devreye alınmış, abonelerin yüzde 50'sine su ulaşmıştır. Bu gece tamamına ulaşacak.Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır."
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fuat oktay, deprem, afad
fuat oktay, deprem, afad

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 49 bin 589 kişi hayatını kaybetti

19:04 18.03.2023 (güncellendi: 19:28 18.03.2023)
© AACumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor. Oktay'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
"Şu ana kadar deprem bölgesinden 345 bin 97 vatandaşın oy kullanmak için ikametgah değişimi yaptığını bildirdi.
Dün gece şebeke suyu arıtma tesisi tam kapasite devreye alınmış, abonelerin yüzde 50'sine su ulaşmıştır. Bu gece tamamına ulaşacak.
Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır."
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