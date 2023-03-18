https://sputniknews.com.tr/20230318/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-kahramanmaras-merkezli-depremlerde-49-bin-589-kisi-hayatini-kaybetti-1068439793.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 49 bin 589 kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 49 bin 589 kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T19:04+0300

2023-03-18T19:04+0300

2023-03-18T19:28+0300

fuat oktay

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

afad

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor. Oktay'ın açıklamalarından detaylar şöyle:"Şu ana kadar deprem bölgesinden 345 bin 97 vatandaşın oy kullanmak için ikametgah değişimi yaptığını bildirdi.Dün gece şebeke suyu arıtma tesisi tam kapasite devreye alınmış, abonelerin yüzde 50'sine su ulaşmıştır. Bu gece tamamına ulaşacak.Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır."

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2023

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fuat oktay, deprem, afad