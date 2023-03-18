https://sputniknews.com.tr/20230318/cumhurbaskani-erdogandan-canakkale-zaferi-mesaji--1068429561.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 10. yıl dönümü dolasıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan... 18.03.2023, Sputnik Türkiye

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2023-03-18T12:52+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

çanakkale

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya bir kez daha ilan ettiği büyük ve tarihi bir kahramanlık destanı olduğunu ifade etti."Bugün biz de ülkemiz ve milletimiz için Çanakkale Zaferinde ortaya koyduğumuz ruh ve iradeyle çalışıyor, her türlü zorluğu birlik ve beraberlikle aşabileceğimize olan inançla mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:"Büyük bir kahramanlıkla, cesaretle yazılan şanlı tarihimize sahip çıkacak, Çanakkale ruhunu canlı ve diri tutmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bize bu vatanı emanet eden şehitlerimize, gazilerimize şükran borcumuzu ödemek, vatanımızı ve bayrağımızı her koşulda müdafaa etmek için dün olduğu gibi bugün de yarın da mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 108. yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."

çanakkale

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recep tayyip erdoğan, çanakkale