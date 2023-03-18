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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin yaralarını ancak Çanakkale ruhu ile sarabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin yaralarını ancak Çanakkale ruhu ile sarabiliriz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Bir kez daha aziz şehitlerimizin manevi huzurlarındayız. Vatanımızın bekası uğrunda toprağa düşen tüm yiğitlere Allah'tan... 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T14:30+0300
2023-03-18T15:09+0300
politika
recep tayyip erdoğan
çanakkale
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü kapsamında düzenlenen törende konuştu. Türkiye'yi sarsan deprem felaketine dikkat çeken Erdoğan, Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyaç duyulduğunu belirterek "Çanakkale; birbirine kenetlenmiş bir milletin aşamayacağı bir engel olamayacağını bize göstermiştir" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:''Çanakkale tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asli kimliğini bulduğu üzerine serpilen ölü toprağını kaldırdığı tıpkı bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğduğu bir dönüm noktasıdır. Türkiye devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek, krizleri fırsata çevirecek, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir. Çanakkale Kurtuluş Savaşımızın adeta provasıdır. Çanakkale; birbirine kenetlenmiş bir milletin aşamayacağı hiçbir engel olamayacağını bize göstermiştir.Çanakkale ruhu vurgusuÖzellikle deprem ve sel felaketi ile yüreklerimizin yandığı bu sancılı dönemde Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var. Depremin yaralarını ancak Çanakkale ruhunu dirilterek sarabiliriz. Nasıl 108 sene önce omuz omuza vererek imkansızı başardıysak asrın felaketinin üstesinden de yine dayanışmayla kardeşlikle gelebiliriz.''
çanakkale
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recep tayyip erdoğan, çanakkale
recep tayyip erdoğan, çanakkale

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin yaralarını ancak Çanakkale ruhu ile sarabiliriz

14:30 18.03.2023 (güncellendi: 15:09 18.03.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Bir kez daha aziz şehitlerimizin manevi huzurlarındayız. Vatanımızın bekası uğrunda toprağa düşen tüm yiğitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Depremin yaralarını ancak Çanakkale ruhu ile sarabiliriz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü kapsamında düzenlenen törende konuştu.
Türkiye'yi sarsan deprem felaketine dikkat çeken Erdoğan, Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyaç duyulduğunu belirterek "Çanakkale; birbirine kenetlenmiş bir milletin aşamayacağı bir engel olamayacağını bize göstermiştir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
''Çanakkale tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asli kimliğini bulduğu üzerine serpilen ölü toprağını kaldırdığı tıpkı bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğduğu bir dönüm noktasıdır. Türkiye devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek, krizleri fırsata çevirecek, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir. Çanakkale Kurtuluş Savaşımızın adeta provasıdır. Çanakkale; birbirine kenetlenmiş bir milletin aşamayacağı hiçbir engel olamayacağını bize göstermiştir.

Çanakkale ruhu vurgusu

Özellikle deprem ve sel felaketi ile yüreklerimizin yandığı bu sancılı dönemde Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var. Depremin yaralarını ancak Çanakkale ruhunu dirilterek sarabiliriz. Nasıl 108 sene önce omuz omuza vererek imkansızı başardıysak asrın felaketinin üstesinden de yine dayanışmayla kardeşlikle gelebiliriz.''
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