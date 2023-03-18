https://sputniknews.com.tr/20230318/cumhurbaskani-adayligi-icin-basvurular-yarin-basliyor-1068426591.html

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partiler ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenler, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yarından itibaren adaylık... 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T10:01+0300

2023-03-18T10:01+0300

2023-03-18T10:01+0300

türkiye

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

türkiye

cumhurbaşkanlığı

cumhurbaşkanı adayı

cumhurbaşkanlığı seçimi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067321560_0:0:2775:1561_1920x0_80_0_0_aec6e90aecccc740e2b7a7fc77cefecf.jpg

YSK'nin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Kurula yapacakları adaylık başvuruları yarın başlayacak.Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ye yapacakları adaylık başvurusu 20 Mart saat 17.00'de sona erecek. Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak.Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için gerekli 100 bin imza 22 Mart-27 Mart arasında toplanacak.Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230317/adres-degisikliginde-basvurular-2-nisana-kadar-yskya-yapilacak-1068409019.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), türkiye, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanlığı seçimi