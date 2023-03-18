https://sputniknews.com.tr/20230318/cumhurbaskani-adayligi-icin-basvurular-yarin-basliyor-1068426591.html
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partiler ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenler, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yarından itibaren adaylık... 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T10:01+0300
2023-03-18T10:01+0300
2023-03-18T10:01+0300
türkiye
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
türkiye
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanı adayı
cumhurbaşkanlığı seçimi
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YSK'nin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Kurula yapacakları adaylık başvuruları yarın başlayacak.Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ye yapacakları adaylık başvurusu 20 Mart saat 17.00'de sona erecek. Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak.Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için gerekli 100 bin imza 22 Mart-27 Mart arasında toplanacak.Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230317/adres-degisikliginde-basvurular-2-nisana-kadar-yskya-yapilacak-1068409019.html
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), türkiye, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanlığı seçimi
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), türkiye, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanlığı seçimi
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
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Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partiler ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenler, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yarından itibaren adaylık başvurusu yapabilecek.
YSK'nin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Kurula yapacakları adaylık başvuruları yarın başlayacak.
Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ye yapacakları adaylık başvurusu 20 Mart saat 17.00'de sona erecek. Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak.
Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için gerekli 100 bin imza 22 Mart-27 Mart arasında toplanacak.
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.