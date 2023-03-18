https://sputniknews.com.tr/20230318/chp-lideri-kilicdaroglundan-18-mart-canakkale-zaferi-mesaji-1068428940.html
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla mesaj yayınladı 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T12:14+0300
2023-03-18T12:14+0300
2023-03-18T12:14+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
18 mart
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Özgürlük ve bağımsızlığımızın büyük destanı 18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin 108. yılı kutlu olsun. Bu emsalsiz destanı yaratan başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.Paylaşımda, Çanakkale Deniz Zaferi'nin anlam ve önemini içeren video da yer aldı.
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kemal kılıçdaroğlu, 18 mart
kemal kılıçdaroğlu, 18 mart
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla mesaj yayınladı
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Özgürlük ve bağımsızlığımızın büyük destanı 18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin 108. yılı kutlu olsun. Bu emsalsiz destanı yaratan başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.
Paylaşımda, Çanakkale Deniz Zaferi'nin anlam ve önemini içeren video da yer aldı.