https://sputniknews.com.tr/20230318/bakan-ozer-deprem-bolgesinde-lgs-ve-yksye-hazirlanan-ogrenciler-icin-761-dyk-noktasi-olusturuldu-1068440644.html

Bakan Özer: Deprem bölgesinde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için 761 DYK noktası oluşturuldu

Bakan Özer: Deprem bölgesinde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için 761 DYK noktası oluşturuldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerde LGS ve YKS'ye girecek 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek olmak için... 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T20:50+0300

2023-03-18T20:50+0300

2023-03-18T20:56+0300

mahmut özer

türkiye

deprem

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

liseye geçiş sistemi (lgs)

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Milli Eğitim Bakanı Özer, sosyal medya hesabından, Bakanlık tarafından deprem bölgesinde LGS ve YKS'ye girecek 8 ve 12. sınıf öğrencileri için oluşturulan DYK noktalarına ilişkin paylaşımda bulundu.Deprem bölgesindeki öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek olmak için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarının altını çizen Özer, "Afet bölgesinde, 761 noktada LGS ve YKS'ye hazırlık süreçlerinde destekleme yetiştirme kurslarımızla öğrencilerimizin yanındayız" ifadesini kullandı.DYK'lerin bulunduğu yerlere ilişkin detaylara Bakanlığın 'http://dhgm.meb.gov.tr/dyk' internet adresinden ulaşılabilecek.

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Sputnik Türkiye

mahmut özer, deprem, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), liseye geçiş sistemi (lgs)