https://sputniknews.com.tr/20230318/bakan-ozer-deprem-bolgesinde-lgs-ve-yksye-hazirlanan-ogrenciler-icin-761-dyk-noktasi-olusturuldu-1068440644.html
Bakan Özer: Deprem bölgesinde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için 761 DYK noktası oluşturuldu
Bakan Özer: Deprem bölgesinde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için 761 DYK noktası oluşturuldu
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerde LGS ve YKS'ye girecek 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek olmak için... 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T20:50+0300
2023-03-18T20:50+0300
2023-03-18T20:56+0300
mahmut özer
türkiye
deprem
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
liseye geçiş sistemi (lgs)
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Milli Eğitim Bakanı Özer, sosyal medya hesabından, Bakanlık tarafından deprem bölgesinde LGS ve YKS'ye girecek 8 ve 12. sınıf öğrencileri için oluşturulan DYK noktalarına ilişkin paylaşımda bulundu.Deprem bölgesindeki öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek olmak için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarının altını çizen Özer, "Afet bölgesinde, 761 noktada LGS ve YKS'ye hazırlık süreçlerinde destekleme yetiştirme kurslarımızla öğrencilerimizin yanındayız" ifadesini kullandı.DYK'lerin bulunduğu yerlere ilişkin detaylara Bakanlığın 'http://dhgm.meb.gov.tr/dyk' internet adresinden ulaşılabilecek.
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mahmut özer, deprem, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), liseye geçiş sistemi (lgs)
mahmut özer, deprem, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), liseye geçiş sistemi (lgs)
Bakan Özer: Deprem bölgesinde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için 761 DYK noktası oluşturuldu
20:50 18.03.2023 (güncellendi: 20:56 18.03.2023) Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerde LGS ve YKS'ye girecek 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek olmak için 761 noktada, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) açıldığını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Özer, sosyal medya hesabından, Bakanlık tarafından deprem bölgesinde LGS ve YKS'ye girecek 8 ve 12. sınıf öğrencileri için oluşturulan DYK noktalarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Deprem bölgesindeki öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek olmak için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarının altını çizen Özer, "Afet bölgesinde, 761 noktada LGS ve YKS'ye hazırlık süreçlerinde destekleme yetiştirme kurslarımızla öğrencilerimizin yanındayız" ifadesini kullandı.
DYK'lerin bulunduğu yerlere ilişkin detaylara Bakanlığın 'http://dhgm.meb.gov.tr/dyk' internet adresinden ulaşılabilecek.