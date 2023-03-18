https://sputniknews.com.tr/20230318/bakan-kurum-11-ilimizi-yukselen-anadolunun-yukselen-sehirlerini-hep-birlikte-insa-edecegiz-1068440230.html

Bakan Kurum: 11 ilimizi, yükselen Anadolu’nun yükselen şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz

Bakan Kurum: 11 ilimizi, yükselen Anadolu’nun yükselen şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Çanakkale ruhuyla 85 milyon vatandaşımız bugüne kadar hareket ettiyse bundan sonraki süreçte de aynı... 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T19:58+0300

2023-03-18T19:58+0300

2023-03-18T20:31+0300

murat kurum

türkiye

deprem

elazığ

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ’a gelerek il yetkilileri ile AFAD binasında koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde Elazığ’da hayatını yitiren vatandaşlara Allah’tan rahmet yaralılara da acil şifalar diledi.Kurum "Elazığ’ımızda asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen illerden bir tanesi. Bugün de bereketin ve bolluğun diyarı Gakkoşlar diyarı Elazığ’ımızdayız. Burada hep birlikte depremden hasar gören alanlarımız ve yerlerimize ilişkin istişarelerimizi burada şehrin tüm dinamikleriyle birlikte yaptık. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 108. yıl dönümü. Çanakkale’de çok önemli bir destan yazıldı. Çanakkale milletimizle birlikte düşmana set oldu. Bu ruh var oldukça inşallah devam edecektir. Asrın felaketini yaşadığımız süreçte de ilk andan itibaren milletimiz Çanakkale ruhuyla hareket etti. Elazığ depremden etkilenen illerden bir tanesiydi ama burada 3 yıl önce yapmış olduğumuz dönüşüm sayesinde burada yapmış olduğumuz 24 bin konut gerek hasarlı gerekse kentsel dönüşüm çerçevesinde yaptığımız konutlar sayesinde bu depremden en az hasarın yaşandığı illerden bir tanesi oldu. Buradaki kardeşlerimiz de hemen komşusu Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ımıza valilik koordinesinde belediyelerimiz ve milletvekillerimizle birlikte yardıma koştular. O yüzden ben Elazığlı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Çanakkale başta olmak üzere vatan millet uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum" diye konuştu. '21 Şubat'tan bugüne yaklaşık 34 bin konutumuzun ihalesini yaparak yapım sözleşmelerini imzaladık'11 ilde de aynı anlayışla devletin tüm imkanlarıyla birlikte valilik koordinasyonunda sahadaki çalışmaların yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti: '1 yıl içerisinde vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli konutlara yerleştirme arzusu ve isteğiyle çalışmalarımızı yürüteceğiz' Elazığ'ın kadim bir şehir olduğunu dile getiren Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Elazığ’ımız kadim bir şehir Harput Kalesi ile özdeşleşen ve burada kardeşliğin kahramanlığın mihenk taşı olan şehirlerimizden bir tanesidir. Hem kendisine hem de bölgeye hizmet eden her anlamda da bölgeye yeten bir şehirdir. Bu depremde de bunu net bir şekilde gördük. Elazığlı kardeşlerimiz yardıma koştular ve burada kendi acılarını unuttular ve tüm bölgeye yardım etmek için seferberlik anlayışla hareket ettiler. Herkes bilmelidir ki bu manada bizde Elazığ’ımızın tarihiyle, kültürüyle ve gastronomisiyle şehirdeki hasar gören yapılarımızı bundan 3 yıl önce nasıl yaptıysak aynı anlayışla yeniden inşa edeceğiz ve yükselen Anadolu’nun kadim şehri Elazığ’ımızı da bütün kültürel değerleriyle muhteşem Türk şehirlerinden biri olacak anlayışla inşa sürecini yürüteceğiz. Bu çerçevede 2020’de yaşadığımız depremlerde Elazığlı kardeşlerimiz bizi ve Cumhurbaşkanımızı bilirler ne söz verildiyse sözlerin tutulduğunu çok iyi bilirler. Elazığ’dan tüm Türkiye’ye seslenerek burada 3 yıl önce yaşanan depremde vatandaşlarımıza nasıl söz verdiysek o sözlerimizi bir bir tuttuysak aynı anlayışla bu çalışmaları yapacağız ve 1 yıl içerisinde vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli konutlara yerleştirme arzusu ve isteğiyle çalışmalarımızı yürüteceğiz. İlk önce şehrin çeperlerinde belirlediğimiz rezerv alanları ardından da şehrin içindeki şehrin duygusuna ve dokusuna uygun olacak şekliyle yapılaşma sürecini yürüteceğiz ve aynı hızda köylerimizdeki istihdamın da devam etmesi amacıyla konutlarımızı yapıyor olacağız. Bir taraftan da dün açıkladığımız gibi kentsel dönüşüm sürecine destek veriyoruz. Vatandaşlarımızın kentsel dönüşüm sürecini daha da hızlı yapabilme amacıyla gerek vatandaşlarımıza gerekse bu işi yapacak vatandaşlarımızla anlaşmış yüklenici firmalara da destek paketini Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte açıkladık. Bu çerçevede 0,79 vade oranı üzerinden 10 yıl vadeyle 1 milyon 250 bin liraya kadar vatandaşlarımızın dönüşümü sağlayabilmesi amacıyla riskli binalarında ki dönüşümü yapmaları maksadıyla 1 milyon 250 bin lira dönüşüm kredisi veriyoruz ve kalan kısmı da devletimiz bütün imkanlarıyla birlikte karşılıyor. Bakanlığımız uhdesinde bu süreci yürüteceğiz ve kentsel dönüşüm kararlılığımızı daha da yükseltecek adımları inşallah atıyor olacağız. Ayrıca müteahhitlerimize de ilk kez teşvik veriyoruz ki vatandaşlarımızla anlaşan teşvik firmalarımıza 5 yıl vadeyle ir yılı ödemesiz olmak üzere 250 milyon liraya kadar kredi imkanı getirmek suretiyle kentsel dönüşümdeki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz. İnşallah el birliği içerisinde nasıl bugün Çanakkale’nin 108. yıl dönümüyse Kahramanmaraş Pazarcık depremli merkezde Çanakkale ruhuyla 85 milyon vatandaşımız bugüne kadar hareket ettiyse bundan sonraki süreçte de aynı anlayışla el ele vereceğiz ve 11 ilimizi yükselen Anadolu’nun yükselen şehirlerini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz.”

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murat kurum, deprem, elazığ