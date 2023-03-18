https://sputniknews.com.tr/20230318/ap-uyesi-wallace-abd-liderligindeki-bati-kendi-isledigi-savas-suclarini-dusunmeli-1068436563.html

AP üyesi Wallace: ABD liderliğindeki Batı, kendi işlediği savaş suçlarını düşünmeli

AP üyesi Wallace: ABD liderliğindeki Batı, kendi işlediği savaş suçlarını düşünmeli

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Mick Wallace, Rusya'yı Ukrayna'da ‘savaş suçları’ işlemekle suçlayan ABD liderliğindeki Batı'nın, diğer ülkelerdeki kendi... 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T16:47+0300

2023-03-18T16:47+0300

2023-03-18T16:47+0300

dünya

avrupa parlamentosu (ap)

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

mick wallace

savaş suçu

savaş suçları

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Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Mick Wallace, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya lideri Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında savaş suçu iddiasıyla yakalama kararı çıkarmasını memnuniyetle karşıladığı' şeklindeki açıklamasına tepki göstererek, ABD'nin Irak'ta işlediği savaş suçlarını hatırlattı.Wallace "Savaş suçu işlediği iddia edilen herkes hesap vermeli. Rusya-Ukrayna çatışmasına baktığımızda, diğerlerine de dikkat çekmemiz gerekiyor. Irak'ta milyonlarca sivili öldüren yasadışı savaşın üzerinden 20 yıl geçti. Bush ve Blair ne zaman tutuklanacak?” ifadelerini kullandı.Daha önce, Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’dan ‘savaş suçu’ işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230318/cinli-uzman-putinin-tutuklanmasi-karari-ukrayna-ihtilafinin-cozumunu-zorlastirir-1068436215.html

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avrupa parlamentosu (ap), uluslararası ceza mahkemesi (ucm), mick wallace, savaş suçu, savaş suçları