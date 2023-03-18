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https://sputniknews.com.tr/20230318/ap-uyesi-wallace-abd-liderligindeki-bati-kendi-isledigi-savas-suclarini-dusunmeli-1068436563.html
AP üyesi Wallace: ABD liderliğindeki Batı, kendi işlediği savaş suçlarını düşünmeli
AP üyesi Wallace: ABD liderliğindeki Batı, kendi işlediği savaş suçlarını düşünmeli
Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Mick Wallace, Rusya'yı Ukrayna'da ‘savaş suçları’ işlemekle suçlayan ABD liderliğindeki Batı'nın, diğer ülkelerdeki kendi... 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T16:47+0300
2023-03-18T16:47+0300
dünya
avrupa parlamentosu (ap)
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
mick wallace
savaş suçu
savaş suçları
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Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Mick Wallace, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya lideri Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında savaş suçu iddiasıyla yakalama kararı çıkarmasını memnuniyetle karşıladığı' şeklindeki açıklamasına tepki göstererek, ABD'nin Irak'ta işlediği savaş suçlarını hatırlattı.Wallace "Savaş suçu işlediği iddia edilen herkes hesap vermeli. Rusya-Ukrayna çatışmasına baktığımızda, diğerlerine de dikkat çekmemiz gerekiyor. Irak'ta milyonlarca sivili öldüren yasadışı savaşın üzerinden 20 yıl geçti. Bush ve Blair ne zaman tutuklanacak?” ifadelerini kullandı.Daha önce, Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’dan ‘savaş suçu’ işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230318/cinli-uzman-putinin-tutuklanmasi-karari-ukrayna-ihtilafinin-cozumunu-zorlastirir-1068436215.html
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avrupa parlamentosu (ap), uluslararası ceza mahkemesi (ucm), mick wallace, savaş suçu, savaş suçları
avrupa parlamentosu (ap), uluslararası ceza mahkemesi (ucm), mick wallace, savaş suçu, savaş suçları

AP üyesi Wallace: ABD liderliğindeki Batı, kendi işlediği savaş suçlarını düşünmeli

16:47 18.03.2023
© AFP 2023Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Mick Wallace
Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Mick Wallace - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© AFP 2023
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Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Mick Wallace, Rusya'yı Ukrayna'da ‘savaş suçları’ işlemekle suçlayan ABD liderliğindeki Batı'nın, diğer ülkelerdeki kendi yasadışı eylemlerini de hatırlaması gerektiğini belirtti.
Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Mick Wallace, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya lideri Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında savaş suçu iddiasıyla yakalama kararı çıkarmasını memnuniyetle karşıladığı' şeklindeki açıklamasına tepki göstererek, ABD'nin Irak'ta işlediği savaş suçlarını hatırlattı.
Wallace "Savaş suçu işlediği iddia edilen herkes hesap vermeli. Rusya-Ukrayna çatışmasına baktığımızda, diğerlerine de dikkat çekmemiz gerekiyor. Irak'ta milyonlarca sivili öldüren yasadışı savaşın üzerinden 20 yıl geçti. Bush ve Blair ne zaman tutuklanacak?” ifadelerini kullandı.
Daha önce, Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’dan ‘savaş suçu’ işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
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