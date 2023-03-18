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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230318/adiyamanda-depremde-yikilan-apartmanin-muteahhidi-tutuklandi-1068428814.html
Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi tutuklandı
Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan Keser Apartmanı'nın mülk sahibi ve müteahhidi Yakup Keser tutuklandı. 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T11:49+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adıyaman
deprem
apartman
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 5 vatandaşın hayatını kaybettiği Keser Apartmanı'nın mülk sahibi ve müteahhidi Yakup Keser, kent merkezinde gözaltına alındı.Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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adıyaman, deprem, apartman, müteahhit
adıyaman, deprem, apartman, müteahhit

Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi tutuklandı

11:49 18.03.2023
© Sputnik / Sertaç KayarAdıyaman'daki büyük yıkım: 'O kadar şiddetliydi ki bize yardım edenler de enkaz altında kaldı'
Adıyaman'daki büyük yıkım: 'O kadar şiddetliydi ki bize yardım edenler de enkaz altında kaldı' - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan Keser Apartmanı'nın mülk sahibi ve müteahhidi Yakup Keser tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 5 vatandaşın hayatını kaybettiği Keser Apartmanı'nın mülk sahibi ve müteahhidi Yakup Keser, kent merkezinde gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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