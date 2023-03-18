https://sputniknews.com.tr/20230318/adiyamanda-depremde-yikilan-apartmanin-muteahhidi-tutuklandi-1068428814.html
Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi tutuklandı
Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan Keser Apartmanı'nın mülk sahibi ve müteahhidi Yakup Keser tutuklandı. 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T11:49+0300
2023-03-18T11:49+0300
2023-03-18T11:49+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adıyaman
deprem
apartman
müteahhit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0f/1067065489_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_90eb1742b6cb2ab28ab8f67d93279319.jpg
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 5 vatandaşın hayatını kaybettiği Keser Apartmanı'nın mülk sahibi ve müteahhidi Yakup Keser, kent merkezinde gözaltına alındı.Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
adıyaman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0f/1067065489_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4f97d2bfedaa85d94433fe8847a1ff26.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adıyaman, deprem, apartman, müteahhit
adıyaman, deprem, apartman, müteahhit
Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi tutuklandı
Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan Keser Apartmanı'nın mülk sahibi ve müteahhidi Yakup Keser tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 5 vatandaşın hayatını kaybettiği Keser Apartmanı'nın mülk sahibi ve müteahhidi Yakup Keser, kent merkezinde gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.