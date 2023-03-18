Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230318/abdli-eski-istihbarat-subayi-washington-putini-devirmeye-calisarak-ukraynada-basarisiz-oldu-1068443973.html
ABD’li eski istihbarat subayı: Washington, Putin'i devirmeye çalışarak Ukrayna'da başarısız oldu
ABD’li eski istihbarat subayı: Washington, Putin'i devirmeye çalışarak Ukrayna'da başarısız oldu
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Washington’un Rusya lideri Putin’i devirme girişiminde başarısız olduğunu ve Ukrayna... 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T23:47+0300
2023-03-18T23:47+0300
dünya
vladimir putin
abd
scott ritter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1067987566_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_592a5e6df0a131c7f8309f7999227006.jpg
ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte ABD’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i başkanlık koltuğundan indirmeyi başaramadığını ve Ukrayna çatışmasındaki hedeflerine ulaşamadığını ifade etti.Ritter, “Putin'i devirmeyi başarabileceğimizi düşünenler, ne Putin, ne Rusya, ne de durumun tamamı hakkında hiçbir şey bilmiyor” diye konuştu.Washington'un Putin'i zayıflatmayı ve Ukrayna'daki çatışmayı kullanarak Rusya'da bir darbe düzenlemeyi planladığını vurgulayan Ritter, bunun yerine Rus liderine halkın verdiği destek seviyesinin azalacağına ciddi bir şekilde arttığını sözlerine ekledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1067987566_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_5c1674b8631825a13da8fea9ca897832.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, abd, scott ritter
vladimir putin, abd, scott ritter

ABD’li eski istihbarat subayı: Washington, Putin'i devirmeye çalışarak Ukrayna'da başarısız oldu

23:47 18.03.2023
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Washington’un Rusya lideri Putin’i devirme girişiminde başarısız olduğunu ve Ukrayna çatışmasındaki hedeflerine ulaşamadığını belirtti.
ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte ABD’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i başkanlık koltuğundan indirmeyi başaramadığını ve Ukrayna çatışmasındaki hedeflerine ulaşamadığını ifade etti.
Ritter, “Putin'i devirmeyi başarabileceğimizi düşünenler, ne Putin, ne Rusya, ne de durumun tamamı hakkında hiçbir şey bilmiyor” diye konuştu.
Washington'un Putin'i zayıflatmayı ve Ukrayna'daki çatışmayı kullanarak Rusya'da bir darbe düzenlemeyi planladığını vurgulayan Ritter, bunun yerine Rus liderine halkın verdiği destek seviyesinin azalacağına ciddi bir şekilde arttığını sözlerine ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала