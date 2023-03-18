https://sputniknews.com.tr/20230318/abdli-eski-istihbarat-subayi-washington-putini-devirmeye-calisarak-ukraynada-basarisiz-oldu-1068443973.html
ABD’li eski istihbarat subayı: Washington, Putin'i devirmeye çalışarak Ukrayna'da başarısız oldu
ABD’li eski istihbarat subayı: Washington, Putin'i devirmeye çalışarak Ukrayna'da başarısız oldu
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Washington’un Rusya lideri Putin’i devirme girişiminde başarısız olduğunu ve Ukrayna... 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T23:47+0300
2023-03-18T23:47+0300
2023-03-18T23:47+0300
dünya
vladimir putin
abd
scott ritter
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ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte ABD’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i başkanlık koltuğundan indirmeyi başaramadığını ve Ukrayna çatışmasındaki hedeflerine ulaşamadığını ifade etti.Ritter, “Putin'i devirmeyi başarabileceğimizi düşünenler, ne Putin, ne Rusya, ne de durumun tamamı hakkında hiçbir şey bilmiyor” diye konuştu.Washington'un Putin'i zayıflatmayı ve Ukrayna'daki çatışmayı kullanarak Rusya'da bir darbe düzenlemeyi planladığını vurgulayan Ritter, bunun yerine Rus liderine halkın verdiği destek seviyesinin azalacağına ciddi bir şekilde arttığını sözlerine ekledi.
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vladimir putin, abd, scott ritter
vladimir putin, abd, scott ritter
ABD’li eski istihbarat subayı: Washington, Putin'i devirmeye çalışarak Ukrayna'da başarısız oldu
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Washington’un Rusya lideri Putin’i devirme girişiminde başarısız olduğunu ve Ukrayna çatışmasındaki hedeflerine ulaşamadığını belirtti.
ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte ABD’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i başkanlık koltuğundan indirmeyi başaramadığını ve Ukrayna çatışmasındaki hedeflerine ulaşamadığını ifade etti.
Ritter, “Putin'i devirmeyi başarabileceğimizi düşünenler, ne Putin, ne Rusya, ne de durumun tamamı hakkında hiçbir şey bilmiyor” diye konuştu.
Washington'un Putin'i zayıflatmayı ve Ukrayna'daki çatışmayı kullanarak Rusya'da bir darbe düzenlemeyi planladığını vurgulayan Ritter, bunun yerine Rus liderine halkın verdiği destek seviyesinin azalacağına ciddi bir şekilde arttığını sözlerine ekledi.