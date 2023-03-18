https://sputniknews.com.tr/20230318/abdli-eski-istihbarat-subayi-washington-putini-devirmeye-calisarak-ukraynada-basarisiz-oldu-1068443973.html

ABD’li eski istihbarat subayı: Washington, Putin'i devirmeye çalışarak Ukrayna'da başarısız oldu

ABD’li eski istihbarat subayı: Washington, Putin'i devirmeye çalışarak Ukrayna'da başarısız oldu

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Washington’un Rusya lideri Putin’i devirme girişiminde başarısız olduğunu ve Ukrayna... 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T23:47+0300

2023-03-18T23:47+0300

2023-03-18T23:47+0300

dünya

vladimir putin

abd

scott ritter

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ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte ABD’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i başkanlık koltuğundan indirmeyi başaramadığını ve Ukrayna çatışmasındaki hedeflerine ulaşamadığını ifade etti.Ritter, “Putin'i devirmeyi başarabileceğimizi düşünenler, ne Putin, ne Rusya, ne de durumun tamamı hakkında hiçbir şey bilmiyor” diye konuştu.Washington'un Putin'i zayıflatmayı ve Ukrayna'daki çatışmayı kullanarak Rusya'da bir darbe düzenlemeyi planladığını vurgulayan Ritter, bunun yerine Rus liderine halkın verdiği destek seviyesinin azalacağına ciddi bir şekilde arttığını sözlerine ekledi.

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vladimir putin, abd, scott ritter