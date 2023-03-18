https://sputniknews.com.tr/20230318/abdden-cavusoglunun-kahire-ziyaretine-iliskin-aciklama-bolge-icin-onemli-bir-adim-1068441540.html
ABD'den, Çavuşoğlu’nun Kahire ziyaretine ilişkin açıklama: Bölge için önemli bir adım
ABD'den, Çavuşoğlu’nun Kahire ziyaretine ilişkin açıklama: Bölge için önemli bir adım
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kahire’yi ziyaret etmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek... 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T22:13+0300
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 11 yıl aradan sonra Kahire’yi ziyaret etmesini memnuniyetle karşıladıklarını ve daha istikrarlı bölge için bunun önemli bir adım olduğunu söyledi.Twitter hesabından açıklama yapan Jake Sullivan, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kahire'ye yaptığı ziyareti ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, on yıldan uzun bir süredir gerçekleşen ilk ziyaret. Daha istikrarlı ve müreffeh bir bölge için önemli bir adım" ifadelerini kullandı.Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Çavuşoğlu'yla görüşmüştü.
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jake sullivan, abd, kahire, mısır
jake sullivan, abd, kahire, mısır
ABD'den, Çavuşoğlu’nun Kahire ziyaretine ilişkin açıklama: Bölge için önemli bir adım
22:13 18.03.2023 (güncellendi: 22:15 18.03.2023) Abone ol
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kahire’yi ziyaret etmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu, on yıldan uzun bir süredir gerçekleşen ilk ziyaret. Daha istikrarlı ve müreffeh bir bölge için önemli bir adım" dedi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 11 yıl aradan sonra Kahire’yi ziyaret etmesini memnuniyetle karşıladıklarını ve daha istikrarlı bölge için bunun önemli bir adım olduğunu söyledi.
Twitter hesabından açıklama yapan Jake Sullivan, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kahire'ye yaptığı ziyareti ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, on yıldan uzun bir süredir gerçekleşen ilk ziyaret. Daha istikrarlı ve müreffeh bir bölge için önemli bir adım" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.
Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Çavuşoğlu'yla görüşmüştü.