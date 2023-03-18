https://sputniknews.com.tr/20230318/abd-merkez-bankasindan-153-milyar-dolarlik-rekor-borc-1068432429.html
ABD Merkez Bankası'ndan 153 milyar dolarlık rekor borç
ABD Merkez Bankası'ndan 153 milyar dolarlık rekor borç
ABD Merkez Bankası (FED), bilançosuna dair 15 Mart ile biten haftaya ait verileri yayımladı. 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T16:36+0300
2023-03-18T16:36+0300
2023-03-18T16:36+0300
multimedya
infografik
abd
abd merkez bankası
borç
borç krizi
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Bankalar söz konusu dönemde, likidite desteği sağlayan iskonto penceresinden 152,9 milyar dolarlık rekor borç aldı. Daha önce bu kalemde kaydedilen en yüksek tutar, 2008 mali krizinde 111 milyar dolar olmuştu. Konuyla ilgili bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, abd, abd merkez bankası, инфографика, borç, borç krizi
infografik, abd, abd merkez bankası, инфографика, borç, borç krizi
ABD Merkez Bankası'ndan 153 milyar dolarlık rekor borç
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ABD Merkez Bankası (FED), bilançosuna dair 15 Mart ile biten haftaya ait verileri yayımladı.
Bankalar söz konusu dönemde, likidite desteği sağlayan iskonto penceresinden 152,9 milyar dolarlık rekor borç aldı.
Daha önce bu kalemde kaydedilen en yüksek tutar, 2008 mali krizinde 111 milyar dolar olmuştu.
Konuyla ilgili bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.