https://sputniknews.com.tr/20230318/abd-merkez-bankasindan-153-milyar-dolarlik-rekor-borc-1068432429.html

ABD Merkez Bankası'ndan 153 milyar dolarlık rekor borç

ABD Merkez Bankası'ndan 153 milyar dolarlık rekor borç

ABD Merkez Bankası (FED), bilançosuna dair 15 Mart ile biten haftaya ait verileri yayımladı. 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T16:36+0300

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Bankalar söz konusu dönemde, likidite desteği sağlayan iskonto penceresinden 152,9 milyar dolarlık rekor borç aldı. Daha önce bu kalemde kaydedilen en yüksek tutar, 2008 mali krizinde 111 milyar dolar olmuştu. Konuyla ilgili bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.

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