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https://sputniknews.com.tr/20230317/ukrayna-enerji-bakanligi-kendi-nukleer-yakitimizi-uretmeyi-planliyoruz-1068417279.html
Ukrayna Enerji Bakanlığı: Kendi nükleer yakıtımızı üretmeyi planlıyoruz
Ukrayna Enerji Bakanlığı: Kendi nükleer yakıtımızı üretmeyi planlıyoruz
Ukrayna Enerji Bakanlığı, Kiev'in 3 yıl sonra nükleer santraller için Rus yakıtının ikamesi olarak kendi nükleer yakıtını üretme planları yaptığını açıkladı. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T22:41+0300
2023-03-17T22:41+0300
dünya
ukrayna
enerji
yakıt
nükleer yakıt
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Kiev'in halihazırda VVER-1000 tipi yakıt çubuklarının bileşenlerini ürettiğini kaydeden bakanlık, gelecekte VVER-440 reaktörleri için yakıt çubukları üretmeye başlamayı planladıklarını belirtti.Projenin Energoatom şirketi tarafından ABD'li Westnghouse'la işbirliği içinde yürütüldüğünü bildiren bakanlık, bu yıl lisanslama sürecini tamamlayarak uzatma borularının üretimine geçme, gelecek yıl da yakıt çubuklarının elemanları olan başlıkları üretmeye başlama planları yaptıklarını anlattı.Bakanlık, gelecekte Avrupa ülkeleri için nükleer yakıt tedarikçisi olma hedefi koyduklarını ekledi.
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ukrayna, enerji, yakıt, nükleer yakıt
ukrayna, enerji, yakıt, nükleer yakıt

Ukrayna Enerji Bakanlığı: Kendi nükleer yakıtımızı üretmeyi planlıyoruz

22:41 17.03.2023
© AFP 2023 / Genya SavilovÇernobil nükleer santrali yakınındaki işlenmiş ‘kuru’ yakıt deposu.
Çernobil nükleer santrali yakınındaki işlenmiş ‘kuru’ yakıt deposu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© AFP 2023 / Genya Savilov
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Ukrayna Enerji Bakanlığı, Kiev'in 3 yıl sonra nükleer santraller için Rus yakıtının ikamesi olarak kendi nükleer yakıtını üretme planları yaptığını açıkladı.
Kiev'in halihazırda VVER-1000 tipi yakıt çubuklarının bileşenlerini ürettiğini kaydeden bakanlık, gelecekte VVER-440 reaktörleri için yakıt çubukları üretmeye başlamayı planladıklarını belirtti.

Projenin Energoatom şirketi tarafından ABD'li Westnghouse'la işbirliği içinde yürütüldüğünü bildiren bakanlık, bu yıl lisanslama sürecini tamamlayarak uzatma borularının üretimine geçme, gelecek yıl da yakıt çubuklarının elemanları olan başlıkları üretmeye başlama planları yaptıklarını anlattı.

Bakanlık, gelecekte Avrupa ülkeleri için nükleer yakıt tedarikçisi olma hedefi koyduklarını ekledi.
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