https://sputniknews.com.tr/20230317/ukrayna-enerji-bakanligi-kendi-nukleer-yakitimizi-uretmeyi-planliyoruz-1068417279.html

Ukrayna Enerji Bakanlığı: Kendi nükleer yakıtımızı üretmeyi planlıyoruz

Ukrayna Enerji Bakanlığı: Kendi nükleer yakıtımızı üretmeyi planlıyoruz

Ukrayna Enerji Bakanlığı, Kiev'in 3 yıl sonra nükleer santraller için Rus yakıtının ikamesi olarak kendi nükleer yakıtını üretme planları yaptığını açıkladı. 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T22:41+0300

2023-03-17T22:41+0300

2023-03-17T22:41+0300

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nükleer yakıt

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Kiev'in halihazırda VVER-1000 tipi yakıt çubuklarının bileşenlerini ürettiğini kaydeden bakanlık, gelecekte VVER-440 reaktörleri için yakıt çubukları üretmeye başlamayı planladıklarını belirtti.Projenin Energoatom şirketi tarafından ABD'li Westnghouse'la işbirliği içinde yürütüldüğünü bildiren bakanlık, bu yıl lisanslama sürecini tamamlayarak uzatma borularının üretimine geçme, gelecek yıl da yakıt çubuklarının elemanları olan başlıkları üretmeye başlama planları yaptıklarını anlattı.Bakanlık, gelecekte Avrupa ülkeleri için nükleer yakıt tedarikçisi olma hedefi koyduklarını ekledi.

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ukrayna, enerji, yakıt, nükleer yakıt