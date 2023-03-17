https://sputniknews.com.tr/20230317/ukrayna-enerji-bakanligi-kendi-nukleer-yakitimizi-uretmeyi-planliyoruz-1068417279.html
Ukrayna Enerji Bakanlığı: Kendi nükleer yakıtımızı üretmeyi planlıyoruz
Ukrayna Enerji Bakanlığı: Kendi nükleer yakıtımızı üretmeyi planlıyoruz
Ukrayna Enerji Bakanlığı, Kiev'in 3 yıl sonra nükleer santraller için Rus yakıtının ikamesi olarak kendi nükleer yakıtını üretme planları yaptığını açıkladı. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T22:41+0300
2023-03-17T22:41+0300
2023-03-17T22:41+0300
dünya
ukrayna
enerji
yakıt
nükleer yakıt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102238/44/1022384427_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_03fd1370623225b18f4cf915d217ac5f.jpg
Kiev'in halihazırda VVER-1000 tipi yakıt çubuklarının bileşenlerini ürettiğini kaydeden bakanlık, gelecekte VVER-440 reaktörleri için yakıt çubukları üretmeye başlamayı planladıklarını belirtti.Projenin Energoatom şirketi tarafından ABD'li Westnghouse'la işbirliği içinde yürütüldüğünü bildiren bakanlık, bu yıl lisanslama sürecini tamamlayarak uzatma borularının üretimine geçme, gelecek yıl da yakıt çubuklarının elemanları olan başlıkları üretmeye başlama planları yaptıklarını anlattı.Bakanlık, gelecekte Avrupa ülkeleri için nükleer yakıt tedarikçisi olma hedefi koyduklarını ekledi.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102238/44/1022384427_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_6c70ccdba5d04497a32897a62a017f73.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, enerji, yakıt, nükleer yakıt
ukrayna, enerji, yakıt, nükleer yakıt
Ukrayna Enerji Bakanlığı: Kendi nükleer yakıtımızı üretmeyi planlıyoruz
Abone ol
Ukrayna Enerji Bakanlığı, Kiev'in 3 yıl sonra nükleer santraller için Rus yakıtının ikamesi olarak kendi nükleer yakıtını üretme planları yaptığını açıkladı.
Kiev'in halihazırda VVER-1000 tipi yakıt çubuklarının bileşenlerini ürettiğini kaydeden bakanlık, gelecekte VVER-440 reaktörleri için yakıt çubukları üretmeye başlamayı planladıklarını belirtti.
Projenin Energoatom şirketi tarafından ABD'li Westnghouse'la işbirliği içinde yürütüldüğünü bildiren bakanlık, bu yıl lisanslama sürecini tamamlayarak uzatma borularının üretimine geçme, gelecek yıl da yakıt çubuklarının elemanları olan başlıkları üretmeye başlama planları yaptıklarını anlattı.
Bakanlık, gelecekte Avrupa ülkeleri için nükleer yakıt tedarikçisi olma hedefi koyduklarını ekledi.