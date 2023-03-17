https://sputniknews.com.tr/20230317/uefa-konferans-ligi-macinda-fiorentinali-futbolcuya-saldiran-2-sivasspor-taraftari-tutuklandi-1068394758.html

UEFA Konferans ligi maçında Fiorentinalı futbolcuya saldıran 2 Sivasspor taraftarı tutuklandı

UEFA Konferans ligi maçında Fiorentinalı futbolcuya saldıran 2 Sivasspor taraftarı tutuklandı

Sivas’ta oynanan UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında Fiorentinalı futbolcuya saldıran iki Sivasspor taraftarı tutuklandı. 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T14:18+0300

2023-03-17T14:18+0300

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türkiye

sivasspor

tutuklama

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Alessandro Bianco isimli İtalyan futbolcu çeyrek finale çıkma mücadelesinde saha içinde saldırıya uğradı.Muhammet Enes Çiloğlu ve Sabri Sefa Soylu isimli 2 taraftar, Sivas’ın 4-1 yenildiği maçın son anlarında kale arkasındaki tribünlerden sahaya girdi.Stadyum güvenliği tarafından yakalanan iki taraftar polis ekiplerince gözaltına alındı.Fanatik'in haberine göre, iki saldırganın sorgularında sahaya "bir anlık öfke ile" girdiklerini söylediği bildirildi.Alessandro Bianco’nun burnuna darbe aldığı darbeye ilişkin soyunma odasında bir paylaşımda bulundu.Bianco Instagram paylaşımında “non male” “o kadar kötü değil” mesajı da yer aldı.

türkiye

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sivasspor, tutuklama