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https://sputniknews.com.tr/20230317/uefa-konferans-ligi-macinda-fiorentinali-futbolcuya-saldiran-2-sivasspor-taraftari-tutuklandi-1068394758.html
UEFA Konferans ligi maçında Fiorentinalı futbolcuya saldıran 2 Sivasspor taraftarı tutuklandı
UEFA Konferans ligi maçında Fiorentinalı futbolcuya saldıran 2 Sivasspor taraftarı tutuklandı
Sivas’ta oynanan UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında Fiorentinalı futbolcuya saldıran iki Sivasspor taraftarı tutuklandı. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T14:18+0300
2023-03-17T14:19+0300
türkiye
sivasspor
tutuklama
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Alessandro Bianco isimli İtalyan futbolcu çeyrek finale çıkma mücadelesinde saha içinde saldırıya uğradı.Muhammet Enes Çiloğlu ve Sabri Sefa Soylu isimli 2 taraftar, Sivas’ın 4-1 yenildiği maçın son anlarında kale arkasındaki tribünlerden sahaya girdi.Stadyum güvenliği tarafından yakalanan iki taraftar polis ekiplerince gözaltına alındı.Fanatik'in haberine göre, iki saldırganın sorgularında sahaya "bir anlık öfke ile" girdiklerini söylediği bildirildi.Alessandro Bianco’nun burnuna darbe aldığı darbeye ilişkin soyunma odasında bir paylaşımda bulundu.Bianco Instagram paylaşımında “non male” “o kadar kötü değil” mesajı da yer aldı.
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sivasspor, tutuklama
sivasspor, tutuklama

UEFA Konferans ligi maçında Fiorentinalı futbolcuya saldıran 2 Sivasspor taraftarı tutuklandı

14:18 17.03.2023 (güncellendi: 14:19 17.03.2023)
© FotoğrafFiorentina futbolcusuna saldıran iki Sivasspor taraftarı tutuklandı
Fiorentina futbolcusuna saldıran iki Sivasspor taraftarı tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© Fotoğraf
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Sivas’ta oynanan UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında Fiorentinalı futbolcuya saldıran iki Sivasspor taraftarı tutuklandı.
Alessandro Bianco isimli İtalyan futbolcu çeyrek finale çıkma mücadelesinde saha içinde saldırıya uğradı.
Muhammet Enes Çiloğlu ve Sabri Sefa Soylu isimli 2 taraftar, Sivas’ın 4-1 yenildiği maçın son anlarında kale arkasındaki tribünlerden sahaya girdi.
Stadyum güvenliği tarafından yakalanan iki taraftar polis ekiplerince gözaltına alındı.
Fanatik'in haberine göre, iki saldırganın sorgularında sahaya "bir anlık öfke ile" girdiklerini söylediği bildirildi.
Alessandro Bianco’nun burnuna darbe aldığı darbeye ilişkin soyunma odasında bir paylaşımda bulundu.
Bianco Instagram paylaşımında “non male” “o kadar kötü değil” mesajı da yer aldı.
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