Tunç Soyer: Bugün alınan kararların sonuna kadar takipçisi olacağız

T24'ün aktardığı habere göre Soyer, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin üçüncü gününde açıklamalarda bulundu. Soyer, şöyle konuştu:"Bu kongreye katılan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Acımız, yasımız çok büyük. Belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük yıkımlarından birini yaşadık. Bu vesilesiyle hayatını kaybeden on binlerce vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine, sevenlerine sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Diliyorum ki bu enkazın altından da bu kadim kültürün evlatları olarak da bizler hep beraber kalkıp yepyeni bir ülkeyi inşa etmeyi başaracağız. Bu depremin üzerinden bir de sel felaketinin yeni can kayıplarına yol açtığını öğrenmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Orada da kaybettiğimiz tüm canlar için yine Allah’tan rahmet diliyoruz.”Soyer, kongrede çiftçi, işçi, sanayici, tüccar, esnaf gruplarının istişare ederek kararlar aldıkları ve ilkeler belirlediklerine dikkati çekerek; “Bugün alınan kararların sonuna kadar takipçisi olacağız. Çünkü bu güzelim memlekette sadece siyasilerin yukarıdan aşağıya verdikleri kararlarla şekillenen bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Hepimiz bu ülkenin kılcallarından beslenen, farklı dinamiklerinin özgürce fikirlerini ortaya koyduğu ve bu özgürce şekillenen fikirler ışığında da belirlenecek siyasi kararların olmasını temenni ediyoruz” dedi.Kongreye yönelik, “İzmir’in yerelinde olan bir kongre olduğu, Türkiye’nin tamamına yönelik olmadığı” eleştirilerine ilişkin bir soruya Soyer, şu yanıtı verdi:“Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bütün bu kongrenin organizasyonunu üstlendik. Kongreyi inşa edenler Türkiye’nin her yerinden gelen delegelerdir. Dolayısıyla bu kongreye ev sahipliği yapan İzmir’dir, İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir. Ama kongreyi inşa edenler Türkiye’nin her yerinden katılandır. Dolayısıyla bizim böyle bir iddiamız yok. Biz İzmir’in tarihsel sorumluluğu olduğu için biz bu noktadayız. İzmir’in böyle bir kongreyi düzenlemesi yüz yıl önce nasıl mümkün olmuşsa, nasıl o dönem İzmir’de düzenlenmiş olması bir tesadüf değilse bugün de İzmir’de bu kongrenin düzenlenmiş olması bir tesadüf değildir.”

