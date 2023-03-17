Türkiye
SON DAKİKA | Motorin fiyatlarında 1 lira 34 kuruş indirim: 20 liranın altına indi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230317/tokiden-istanbul-ankara-ve-izmirin-de-aralarinda-oldugu-50-ilde-575-arsa-satisi-1068383648.html
TOKİ’den İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu 50 ilde 575 arsa satışı
TOKİ’den İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu 50 ilde 575 arsa satışı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 50 ilde 575 arsayı... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T10:57+0300
2023-03-17T10:57+0300
türkiye
toki
arsa
satış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0f/1059933012_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_578ef1c8358bb9f102daab24634776bb.jpg
Muhammen bedeli 6 milyar 118 milyon 378 bin 622 lira olan yaklaşık 13 milyon 884 bin 920 metrekare büyüklüğündeki 575 arsa, TOKİ tarafından açık artırmayla satılacak. Arsaların bulunduğu iller şöyle sıralandı:Açık artırma, 4-5-6 Nisan tarihlerinde saat 10.30'da üç ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumlar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çankaya Bilkent Otel’de gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.KDV’den muaf yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeAlıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak.Satış yapılacak arsalar içerisinde Ankara’da konut, plansız ve sosyal kültürel tesis alanları, Antalya’da konut ile ticaret alanları bulunuyor. İzmir’de satışa sunulan arsalar arasında sanayi ve depolama, sanayi, günübirlik turizm tesis konut alanları bulunuyor. İstanbul’da konut, konut dışı kentsel çalışma alanları yer alıyor.Satışa ilişkin detaylı bilgiye “www.toki.gov.tr” ile “www.emlakmuzayede.com.tr” internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0f/1059933012_24:0:672:486_1920x0_80_0_0_8eb4a1ebb90383b1e5b590f02b598d3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
toki, arsa, satış
toki, arsa, satış

TOKİ’den İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu 50 ilde 575 arsa satışı

10:57 17.03.2023
© AATOKİ
TOKİ - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 50 ilde 575 arsayı açık artırmayla satışa sundu.
Muhammen bedeli 6 milyar 118 milyon 378 bin 622 lira olan yaklaşık 13 milyon 884 bin 920 metrekare büyüklüğündeki 575 arsa, TOKİ tarafından açık artırmayla satılacak.
Arsaların bulunduğu iller şöyle sıralandı:
"Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak"
Açık artırma, 4-5-6 Nisan tarihlerinde saat 10.30'da üç ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumlar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çankaya Bilkent Otel’de gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.

KDV’den muaf yüzde 25 peşinat, 48 ay vade

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak.
Satış yapılacak arsalar içerisinde Ankara’da konut, plansız ve sosyal kültürel tesis alanları, Antalya’da konut ile ticaret alanları bulunuyor. İzmir’de satışa sunulan arsalar arasında sanayi ve depolama, sanayi, günübirlik turizm tesis konut alanları bulunuyor. İstanbul’da konut, konut dışı kentsel çalışma alanları yer alıyor.
Satışa ilişkin detaylı bilgiye “www.toki.gov.tr” ile “www.emlakmuzayede.com.tr” internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала