https://sputniknews.com.tr/20230317/tokiden-istanbul-ankara-ve-izmirin-de-aralarinda-oldugu-50-ilde-575-arsa-satisi-1068383648.html

TOKİ’den İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu 50 ilde 575 arsa satışı

TOKİ’den İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu 50 ilde 575 arsa satışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 50 ilde 575 arsayı... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T10:57+0300

2023-03-17T10:57+0300

2023-03-17T10:57+0300

türkiye

toki

arsa

satış

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Muhammen bedeli 6 milyar 118 milyon 378 bin 622 lira olan yaklaşık 13 milyon 884 bin 920 metrekare büyüklüğündeki 575 arsa, TOKİ tarafından açık artırmayla satılacak. Arsaların bulunduğu iller şöyle sıralandı:Açık artırma, 4-5-6 Nisan tarihlerinde saat 10.30'da üç ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumlar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çankaya Bilkent Otel’de gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.KDV’den muaf yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeAlıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak.Satış yapılacak arsalar içerisinde Ankara’da konut, plansız ve sosyal kültürel tesis alanları, Antalya’da konut ile ticaret alanları bulunuyor. İzmir’de satışa sunulan arsalar arasında sanayi ve depolama, sanayi, günübirlik turizm tesis konut alanları bulunuyor. İstanbul’da konut, konut dışı kentsel çalışma alanları yer alıyor.Satışa ilişkin detaylı bilgiye “www.toki.gov.tr” ile “www.emlakmuzayede.com.tr” internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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