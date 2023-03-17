https://sputniknews.com.tr/20230317/stoltenberg-turkiyenin-finlandiya-kararini-memnuniyetle-karsiladi-1068413309.html

Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya kararını memnuniyetle karşıladı

Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya kararını memnuniyetle karşıladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün TBMM'deki onay sürecini başlatmaya karar vermesini memnuniyetle... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T19:48+0300

2023-03-17T19:48+0300

2023-03-17T19:48+0300

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Stoltenberg yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylama yolunda ilerlemeye yönelik bugünkü kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, Finlandiya'nın güvenliğini, İsveç'in güvenliğini ve NATO'nun güvenliğini güçlendirecektir. TBMM'nin bir an önce onay oylaması yapmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.Bunun ortak güvenliği ve İttifakı daha güçlü ve daha güvenli hale getireceğini vurgulayan Stoltenberg, geçen hafta Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında NATO karargahında yapılan toplantıya değindi. Stoltenberg, tüm tarafların Üçlü Muhtıranın uygulanmasında önemli ilerleme kaydettiğini ve Finlandiya ile İsveç için onayların hızlı şekilde ilerlemesinin herkesin çıkarına olduğunu kabul ettiğini belirtti.Stoltenberg, "En önemli şey, hem Finlandiya'nın hem de İsveç'in NATO'ya tam olarak aynı anda katılıp katılmamaları değil, hızla tam üye olmalarıdır" değerlendirmesini yaptı.NATO Genel Sekreteri, "Katılım sürecinin hızla sonuçlanmasını ve hem Finlandiya'yı hem de İsveç'i bir an önce NATO ailesine tam üye olarak kabul etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yaptığı ortak basın toplantısında "Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik" ifadelerini kullanmıştı.

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