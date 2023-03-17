https://sputniknews.com.tr/20230317/soygu-karadenizde-dusen-abd-ihasina-onleme-yapan-rus-savas-pilotlarina-devlet-odulu-verilsin--1068388897.html
Şoygu: Karadeniz'de düşen ABD İHA'sına önleme yapan Rus savaş pilotlarına devlet ödülü verilsin
Şoygu: Karadeniz'de düşen ABD İHA'sına önleme yapan Rus savaş pilotlarına devlet ödülü verilsin
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Karadeniz semalarında ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'ya önleme yapan Su-27 savaş uçağının pilotlarına devlet ödülleri verilmesini... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T12:41+0300
2023-03-17T12:41+0300
2023-03-17T12:41+0300
savunma
rusya
karadeniz
şoygu
abd
iha
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu, ABD İHA'sının özel askeri harekatın icrası için belirlenen geçici hava sahası rejiminin uygulandığı bölgenin sınırının ihlal edilmesini önleyen Su-27 savaş uçağının pilotlarına devlet ödülleri verilmesi için tavsiyede bulundu. Bakanlık, söz konusu bölgenin sınırlarının uluslararası hava sahasının tüm kullanıcılarına bildirildiğini ve uluslararası normlara uygun olarak yayınlandığının altını çizdi. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, önceki gün Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanması ardından savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Ancak Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor. MQ-9 insansız hava araçları, Hellfire roketleri ve lazer güdümlü bombalar taşıyabiliyor. Söz konusu hava araçlarının menzilinin bin 770 kilometre olduğu ve 15 bin metre irtifaya kadar yükselebildikleri belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230316/rus-medyasi-karadenizde-dusen-abd-ihasi-bulundu-1068365344.html
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rusya, karadeniz, şoygu, abd, iha
rusya, karadeniz, şoygu, abd, iha
Şoygu: Karadeniz'de düşen ABD İHA'sına önleme yapan Rus savaş pilotlarına devlet ödülü verilsin
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Karadeniz semalarında ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'ya önleme yapan Su-27 savaş uçağının pilotlarına devlet ödülleri verilmesini önerdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu, ABD İHA'sının özel askeri harekatın icrası için belirlenen geçici hava sahası rejiminin uygulandığı bölgenin sınırının ihlal edilmesini önleyen Su-27 savaş uçağının pilotlarına devlet ödülleri verilmesi için tavsiyede bulundu.
Bakanlık, söz konusu bölgenin sınırlarının uluslararası hava sahasının tüm kullanıcılarına bildirildiğini ve uluslararası normlara uygun olarak yayınlandığının altını çizdi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, önceki gün Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanması ardından savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Ancak Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor.
MQ-9 insansız hava araçları, Hellfire roketleri ve lazer güdümlü bombalar taşıyabiliyor. Söz konusu hava araçlarının menzilinin bin 770 kilometre olduğu ve 15 bin metre irtifaya kadar yükselebildikleri belirtiliyor.