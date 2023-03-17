https://sputniknews.com.tr/20230317/sirp-lider-vucic-ucmnin-putin-kararini-degerlendirdi-dunya-nereye-gidiyor-1068414659.html

Sırp lider Vucic, UCM’nin Putin kararını değerlendirdi: Dünya nereye gidiyor?

Sırp lider Vucic, UCM’nin Putin kararını değerlendirdi: Dünya nereye gidiyor?

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için çıkardığı yakalama kararıyla ilgili... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T21:19+0300

2023-03-17T21:19+0300

2023-03-17T21:19+0300

dünya

sırbistan

vladimir putin

rusya

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Vucic, Sırbistan’ın Srem ilçesine ziyareti sırasında, gazetecilerin UCM’nin kararıyla ilgili sorusu üzerine önce bu bilgiyi teyit etmek için zaman istedi, ardından UCM karar metnini sesli olarak okudu.Sırp lider, “Dünya nereye gidiyor? Önemli olan bizim de bu dünyanın peşinden gitmememiz” ifadesini kullandı.“Bu karar, Şi Cinping’in Moskova ziyareti öncesinde özellikle mi yayınlandı?” diye soran Vucic, “Şimdi çeşitli komplo teorilerine katılmam saçma olur” diye ekledi.Vucic, bu kararın uluslararası arenadaki gerilimi daha da tırmandıracağı tahmininde bulundu.

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sırbistan, vladimir putin, rusya