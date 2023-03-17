https://sputniknews.com.tr/20230317/silikon-vadisi-bankasi-iflasini-resmen-bildirdi-1068417571.html

Silikon Vadisi Bankası İflasını Resmen Bildirdi

Silikon Vadisi Bankası İflasını Resmen Bildirdi

ABD’deki girişimcilerin büyük bir kısmının kullandığı Silikon Vadisi Bankası iflasını resmileştirdi. 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T22:41+0300

2023-03-17T22:41+0300

2023-03-17T22:41+0300

dünya

silikon vadisi

banka

iflas

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ABD’nin Federal Mevduat Sigorta Kurumu, ABD’li girişimcilerin büyük bir kısmının tercih ettiği Silikon Vadisi Bankası’na (SVB) kayyum atandığını duyurmuştu. Bugün, bankanın iflası resmen bildirildi.Webtekno'nun haberine göre, Silicon Valley Bank'in kayyum atanan çatı şirketi SVB Financial Group, iflasını resmileştirdi ve iflas koruması kapsamında tüm varlığının satın alınması için alıcılar aramaya başladı. Şirket, yaklaşık 2,2 trilyon dolar likiditeye sahip olduğunu paylaştı.SVB, Silikon Vadisi'nin kalbi olan Kaliforniya, Santa Clara'da bulunan halka arz edilmiş bankadır. Federal olarak sigortalıdır, yani mevduat sahiplerine ödeme yapamazsa, hükümetten bir miktar para alabilir.Web sitesine göre SVB, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki girişim destekli start-up'ların neredeyse yarısı ile çalışıyor ve müşterileri arasında Pinterest, Etsy ve ZipRecruiter dahil olmak üzere halka arz edilen girişim destekli teknoloji ve sağlık hizmetleri şirketlerinin %44'ü yer alıyor.Geçtiğimiz Aralık ayı sonunda Silikon Vadisi Bankası, yaklaşık 209 milyar dolarlık toplam varlığa sahipti ve bu, 2008'deki mali kriz sırasında çöken Washington Mutual'dan sonra ABD tarihinde federal sigortalı bir bankanın en büyük ikinci iflası oldu.SVB, varlıklarının yarısından fazlasını oluşturan yüksek sayıda Hazine ve diğer devlet tahvillerini elinde bulunduruyor. Faiz oranları yükseldikçe, bu tahviller değersizleşti ve bankanın kayıpları telafi etmesi gerekti.SVB hisseleri, bankanın 21 milyar dolarlık varlık sattığını ve daha fazla para toplamak için 2,25 milyar dolarlık hisse satmayı planladığının açıklanmasının ardından Perşembe günü %60 değer kaybetti. Açıklama, start-up’ları paralarını çekmeye teşvik etti ve teknoloji yatırımcıları ve şirket kurucuları arasında paniğe yol açtı.Ancak bazı şirketler ise sakin olunması gerektiği çağrısında bulundu ve ‘SVB batarsa hepimiz batarız, paranızı çekmeyin’ minvalinde görüş belirttiler. Hisse senetlerindeki keskin düşüşün ardından SVB hisselerinde işlem durduruldu ve düzenleyiciler bankayı Pazartesi gününe kadar kapattı.

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silikon vadisi, banka, iflas